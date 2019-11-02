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رياضة

بث مباشر.. مباراة تشيلسي وواتفورد في الدوري الإنجليزي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:22 ص
فريق تشيلسي
فريق تشيلسي
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القسم الرياضي
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي نظيره، واتفورد، خلال المباراة التى تجمعهما مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بث مباشر لمباراة تشيلسي وواتفورد في الدوري الإنجليزي:

وتقام مباراة تشيلسي وواتفورد في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 2.

تشيلسي ضد واتفورد:

وتقام المباراة على ملعب فيكارج رود، معقل فريق واتفورد، الذي يتطلع لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم مواجهة اليوم ، على الجانب الآخر يسعى تشيلسي لتجاوز أزمة الخروج من بطولة كأس الرابطة على يد مانشستر يونايتد، بهدفين مقابل هدف، الأربعاء الماضي.

ترتيب تشيلسي واوتفورد في الدوري الإنجليزي:

ويتواجد تشيلسي في المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، جمعها من 10 مباريات، حقق الفوز في 6 مباريات والتعادل في مباراتين، وخسارة مثلهما، وسجل لاعبوه 16 هدفًا واهتزت شباك البلوز 7 مرات فقط.

مباريات آخرى في الدوري الإنجليزي:

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإنجليزي، ليفربول مع أستون فيلا، بونموث مع مانشستر يونايتد، آرسنال مع وولفرهامبتون، مانشستر سيتي مع ساوثهامبتون، وست هام مع نيوكاسل، برايتون مع نورويتش سيتي، شيفيلد مع بيرنلي.

بث مباشر لمباراة تشيلسي واوتفورد في الدوري الإنجليزي:




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