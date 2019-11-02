غدا الإمارات على موعد تاريخي.. تفاصيل

تحتفل الإمارات العربية المتحدة بـ « علم » الدولة فى الثالث من نوفمبر من كل عام إجلالا وإكبارا له للرمز الذى وحد الشعب تحت لوائه ورايته.





ودعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم جميع المؤسسات والوزارات والهيئات والمدارس لرفع علم الإمارات يوم 3 نوفمبر الساعة 11 صباحا .



