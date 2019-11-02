غدا الإمارات على موعد تاريخي.. تفاصيل

تحتفل الإمارات العربية المتحدة بـ « علم » الدولة فى الثالث من نوفمبر من كل عام إجلالا وإكبارا له للرمز الذى وحد الشعب تحت لوائه ورايته.
ودعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم جميع المؤسسات والوزارات والهيئات والمدارس لرفع علم الإمارات يوم 3 نوفمبر الساعة 11 صباحا .
وقال الشيخ محمد بن راشد ،في حسابه على تويتر " الإخوة والأخوات.. يحتفل شعب الامارات في 3 نوفمبر برمز اتحاده ووحدته وسيادته..نحتفل بعلم دولة الامارات ... أدعو جميع مؤسساتنا ووزاراتنا وهيئاتنا ومدارسنا لرفعه في الساعة 11 صباحا في ذلك اليوم .. نرفعه معا تعبيرًا عن مصيرنا الواحد وانتمائنا الخالد لدولة الإمارات العربية المتحدة".