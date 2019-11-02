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اقتصاد

انطلاق النسخة الثالثة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة غدا

السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:59 م
صدى البلد
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آية الجارحي
أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن انطلاق النسخة الثالثة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة بالتعاون بين الوزارة؛ والأمانة العامة لجامعة الدول العربية غدًا، الأحد، تحت عنوان "شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام"، والمقرر عقده على مدار أربعة أيام حتى 6 نوفمبر، وبالشراكة مع البنك الدولي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن تنظيم النسخة الثالثة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة يأتى في إطار المحاولة لتوحيد جميع الجهود في الدول العربية لتحقيق خطة 2030، وتوفير إطار لحوار إقليمي رفيع المستوى لمناقشة وعرض سبل تنفيذ هذه الخطط مع إيجاد مناخ دولي وإقليمي داعم.

وقالت إن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا لدعم التعاون بين جميع الأطراف العربية في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يقتضي العمل بروح الشراكة وبشكلٍ عملي حتى نتمكن من اتخاذ الخيارات الصحيحة لتحسين الحياة بطريقة مستدامة للأجيال القادمة.

يشارك فى الجلسة الافتتاحية لليوم الأول من الفعاليات كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لتلقى كلمة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي نيابة عنه، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، وندى العجيزى، وزير مفوض، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي، جامعة الدول العربية، والدكتورة رولا دشتى، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الإسكوا، والسفير إيفان سوركوس، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وراندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
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