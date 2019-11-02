أيهما أجمل؟ درة تخطف الأنظار بإطلالتين من dolce and gabbana

واعتمدت الفنانة التونسية درة على تسريحات شعر وصيحات مكياج متناسقة مع كل إطلالة، مما جعلها تحصل على مظهر جذاب وأنيق.





ظهرت الفنانة التونسية درة خلال هذا الأسبوع بإطلالتين ذات تصميم مختلف وغير تقليدي من توقيع دار الأزياء العالمية dolce and gabbana.وظهرت درة بإطلالة كلاسيك أنيقة من اختيار الستايلست يمنى مصطفى، حيث ارتدت بلوزة شيفون باللون الأبيض ونسقت معها بنطلونا ملفتا باللون الأسود وتميز بنقوشات الورد التى جمعت بين اللونين الأصفر والفضى.أما إطلالتها الثانية، فتألقت درة بجمبسوت جذاب وذي أكمام طويلة، وقد تميز تصميم الجمبسوت الذى ارتدته درة بالرسومات المستوحاة من اللوحات الفنية.