أبرزها اسأل بيبو.. تركي آل الشيخ يوجه 12 رسالة نارية لـ أحمد عفيفي

وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة لجمهور النادي الأهلي وذلك خلال رده علي احمد عفيفي المتحدث الإعلامي السابق لفريق بيراميدز.





وأكد آل الشيخ خلال تصريحاته على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "أنا من جمهور الاهلي ، مبيناش اعتذارات واحنا اهل واخوان محدش يفرض على الجمهور حاجة" .





وجاء رد ال الشيخ علي تصريحات عفيفي كالتالي :

اولًا:

هل حد قال ليك من البدايه او ميعرفش اني بشجع في مصر الأهلي.





ثاني حاجة:

هل انا لما زرت غير الأهلي في فترة الخلاف هل كنت شخصية نكرة ولا وزير سعودي ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس اتحاد التضامن الإسلامي ؟!.





ثالث حاجه:

هل قدمت شيئا أو لم أقدم ؟!.

رابع حاجة:

إنى مش جمعية خيرية يا اخي الكريم او حد ممكن يفرض علي أقدم اولا اقدم.





خامس حاجة:

انا قررت وبوضوح اني لن ادعم بعد اليوم الا الفريق الذي أشجعه.





سادس حاجة:

ملهاش علاقة في الموضوع هزور الخطيب قريبًا اطمن عليه لو حابب تزعل زيادة، والي يلعب .. كمل براحتك.





وأضاف تركي آل الشيخ في رسالته كالتالي: بنسبة لـ موضوع عبدالله السعيد الشرط الجزائي في الجنة ان شاء الله.





ثانيًا:

علاقتي بالنادي الي احبه وجمهوره في اعتقادي ده موضوع يخضع لـ تقديري.

ثالثا:

مهو اكيد حب الجمهور في الاستقبال ل اسباب منها جروس والنقاز وفرجاني ودعم صفقة ابوطيب واهم سبب اني اهلاوي.

رابعًا:

الرهان على حاجه مش موجوده اساسا مش في محله.

خامسًا:

واحد رجع لبيته واهله زعلان ليه ؟

سادسًا: