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حوادث

النيابة تصرح بدفن جثث قتلة رئيس مباحث مركز قوص

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:43 ص
رئيس مباحث قوص
رئيس مباحث قوص
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يوسف رجب
صرّحت نيابة قنا العامة، بدفن جثث قتلة الشهيد باسم فكري، رئيس مباحث شرطة قوص، والذى استشهد خلال مشاركته في حملة أمنية بقرية البراهمة. 

تم تسليم جثامين المتهمين إلى عمدة قرية البراهمة، ليتولي تسليمها إلى ذويهم لدفنهم بمقابر القرية، وسط تواجد أمني مكثف. 

وكانت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة قوص، شنت حملة برئاسة الرائد باسم فكري، رئيس مباحث قوص، لضبط مسجل خطر مطلوب ضبطه في 4 قضايا جنائية، وأثناء اصطحابه لديوان المركز، بادر اثنين من العناصر الإجرامية يستقلان دراجة نارية، بإطلاق النيران تجاه سيارة القوة الأمنية، لتمكين المضبوط من الهرب. 

مع استمرار إطلاق النار بادلتهم القوات إطلاق الأعيرة، مما أسفر عن استشهاد رئيس مباحث قوص، وإصابة ثلاثة أفراد شرطة من القوة المرافقة، ومصرع المتهمين وهبي أحمد علي احمد، محمد ابو الوفاء جبران، وعبد المحسن صديق محمد، وعثُر بحوزة مستقلي الدراجة النارية على 2 بندقية آلية. 

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