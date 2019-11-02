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رياضة

بث مباشر.. مباراة بايرن ميونخ واينتراخت بالدوري الألماني

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:25 ص
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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عبدالله هشام
يحل فريق بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على منافسه آينتراخت فرانكفورت اليوم على ملعب كومرزبنك ارينا في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني.

ويقدم لكم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر لمتابعة أحداث مباراة بايرن ميونخ واينتراخت في بطولة الدوري الألماني .

ويسعى فريق بايرن ميونخ لتخطي نزيف النقاط الذي يواجه خلال الفترة الاخيرة بتحقيق الفوز والعودة لصدارة الدوري الألماني كما تعد المباراة استعدادا قويا لمواجهة أولمبياكوس في دوري الابطال الاربعاء القادم .

يحاول فريق اينتراخت لإستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري .

جدير بالذكر أن فريق بايرن ميونخ يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 19 نقطة خلف المتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ بفارق نقطة واحدة بينما جاء فريق اينتراخت في المركز العاشر برصيد 14 نقطة .



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