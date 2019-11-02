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رياضة

جولة حرة للاعبي الأهلي في دبي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:41 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
سمح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للاعبين بالقيام بجولة حرة غدا، الأحد، داخل مدينة دبي، وذلك على هامش معسكر الفريق بالإمارات، الذي بدأ يوم الخميس الماضي ويستمر إلى الأربعاء المقبل. 

ويخوض الأهلي مرانه اليوم على ملعب شباب الأهلي دبي، ضمن البرنامج الذي يقوم الفريق بتنفيذه على المستوى البدني والفني، والذي يرغب من خلاله رينيه فايلر المدير الفني في الوصول إلى أهداف محددة على المستويين الفني والبدني مع التقارب بشكل أكبر بين الجهاز واللاعبين من خلال التواجد في معسكر خارجي لمدة أسبوع.

 ويستعد الأهلي لمرحلة ما بعد انتهاء فترة التوقف خلال شهر نوفمبر الجاري، والتي تشهد مشاركة الفريق في مواجهات وتحديات قوية؛ سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي.

وتتوقف بطولة الدوري المحلي حاليًا؛ بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021)، وكذلك خوض المنتخب الأوليمبي تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
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