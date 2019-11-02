ثقافة الأقصر يناقش الصلة بين الإبداع والحرية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة ارمنت محاضرة بعنوان" الصلة بين الإبداع والحرية" ألقاها على حسان وتحدث عن إطلاق العنان للإبداع، وأن الحرية ميزة خاصة للإنسان يستطيع التعبير فيها عن نفسه، وتوفير المناخ الثقافى والإقتصادى والإجتماعى المناسب.



