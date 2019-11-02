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ثقافة

ثقافة الأقصر يناقش الصلة بين الإبداع والحرية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:36 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة ارمنت محاضرة بعنوان" الصلة بين الإبداع والحرية" ألقاها على حسان وتحدث عن إطلاق العنان للإبداع، وأن الحرية ميزة خاصة للإنسان يستطيع التعبير فيها عن نفسه، وتوفير المناخ الثقافى والإقتصادى والإجتماعى المناسب.

اختتم قصر ثقافة الطود فعاليات ورشة الحرف البيئية والأشغال الفنية التى أقيمت فى الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر، حيث أقيم نتاج معرض لمنتجات الورشة، وقامت المدربة بشرح المنتجات للضيوف بحضور الدكتور مصطفى محمود وكيل معهد خدمة اجتماعية أسوان وتم تكريم المتدربين بتوزيع شهادات التقدير لهم، كما أقامت ثقافة الأقصر فى مدرسة وأدى الملكات الابتدائية مسابقة ثقافة خاصة بالمكتبة العامة قامت بتنفيذها أمينة المكتبة.
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