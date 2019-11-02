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أخبار العالم

فضائح جنسية.. اعتقال ضابط بجيش الاحتلال تحرش بمجندات

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:54 ص
اعتقال ضابط بجيش
اعتقال ضابط بجيش الاحتلال اغتصب مجندات
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سمر صالح
أعلن الجيش الإسرائيلي، عن اعتقال ضابط إسرائيلي برتبة رائد بتهمة التحرش جنسيا بفتيات مجندات يؤدين الخدمة تحت إمرته واغتصابهن.

وتابع الجيش الإسرائيلي في بيان له أن الضابط، الذي لم يكشف عن اسمه، متهم أيضا بارتكاب أفعال بذيئة وقيادة سيارة في حالة سكر، وقررت محكمة عسكرية تمديد فترة احتجازه حتى الثلاثاء المقبل.

وتعد تلك الواقعة الجديدة ضمن سلسلة الفضائح الجنسية التي هزت الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة.

وقبل أسبوع فقط، اضطر قائد العمليات البحرية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال شاي الباز، إلى ترك منصبه بعدما وجهت له شبهات بالتحرش جنسيا بالمجندات.
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