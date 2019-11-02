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منوعات

بعد التطبيق الجديد.. آبل تنافس نتفلكس بقوة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:40 ص
Apple tv plus
Apple tv plus
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نهى حمدي
أطلقت شركة الهواتف والأجهزة الأمريكية "آبل" خدمة جديدة منافسة لعدد من التطبيقات الأخرى، وهو "Apple TV" والذي من شأنه أن يعرض مسلسلات وأفلام ليكن منافسه الاول هو "نتفلكس".

رغم المنافسة القوية التي دخل إليها "آبل" مؤخرًا فإن الرئيس التنفيذي تيم كوك، قال "التطبيق مختلف عن أي شيء يأتي قبل ذلك"، بحسب ما نشر موقع "Techradar" التقني. 

وانطلقت الخدمة مع اول يوم في شهر نوفمبر الجاري، ويمكنك الآن الوصول إلى خدمة Apple TV plus على جميع أنواع الأجهزة، ويبلغ تكلفة الاشتراك الشهري في التطبيق 7.99 دولار أمريكي.

نعمل حاليًا على مراجعة كاملة، لكن لدينا جميع المعلومات التي قد ترغب فيها إذا كنت ترغب في تجربة الإصدار التجريبي المجاني لمدة 7 أيام، وعند شراء جهاز iPhone أو iPad أو Mac أو Apple TV ، ستحصل على اشتراك مجاني لمدة عام، ويمكنك التطبيق من مشاركة الحساب الخاص بك مع ست عائلات مختلفة.
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