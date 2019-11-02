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اقتصاد

المالية: تخصيص ٤٩٢ مليون جنيه للصناديق الخاصة خلال ٤ أشهر

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:38 ص
صدى البلد
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محمد يحيى
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الوزارة على دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بما يُمَّكنها من الوفاء بمستحقات العاملين المسجلين بها ضمانًا لاستقرارهم الوظيفي والاجتماعي الذي ينعكس على أسرهم، موضحًا أنه تم صرف إتاحات مالية عاجلة تبلغ ٤٩٢ مليون جنيه للصناديق والحسابات الخاصة فى ٢٧ محافظة خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية فى الفترة من أول يوليو إلى نهاية أكتوبر الماضي.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن الصناديق والحسابات الخاصة - فى الأصل- تُحَّصل إيرادتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين القائمين عليها، حيث إن متحصلاتها تدخل ضمن الموارد الذاتية للجهات التي تتبعها تلك الصناديق، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة إلا النسبة المقررة بالقانون، التي يُستثنى من أدائها حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعي والمستشفيات الجامعية.

وأضاف البيان أنه في حالة عجز موارد الصناديق والحسابات الخاصة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين بها، فإن وزارة المالية تُقدم الدعم اللازم؛ مراعاة للبعد الاجتماعي لهؤلاء العاملين وأسرهم.
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