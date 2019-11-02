الأرصاد:طقس الغد معتدل..أمطار على شمال الدلتا..والحرارة في القاهرة 29

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا، الأحد، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار، وقد تمتد إلى مناطق من شمال الدلتا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.



وتكون حالة البحري المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على مدن ومحافظات مصر:

القاهرة 29/19

الإسكندرية 28/16

بورسعيد 25/20

الاسماعيلية 28/16

السويس 28/17

رفح 25/19

كاترين 24/8

شرم الشيخ 30/23

بني سويف 29/18

سوهاج 30/15

الأقصر 32/15

أسوان 33/16

الوادي الجديد 33/15

