Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأرصاد:طقس الغد معتدل..أمطار على شمال الدلتا..والحرارة في القاهرة 29

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:37 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
Advertisements
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا، الأحد، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار، وقد تمتد إلى مناطق من شمال الدلتا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وتكون حالة البحري المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على مدن ومحافظات مصر:
القاهرة 29/19
الإسكندرية 28/16
بورسعيد 25/20
الاسماعيلية 28/16
السويس 28/17
رفح 25/19
كاترين 24/8
شرم الشيخ 30/23
بني سويف 29/18
سوهاج 30/15
الأقصر 32/15
أسوان 33/16
الوادي الجديد 33/15
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 3‪4

درجات الحرارة تعاود الارتفاع.. الأرصاد تكشف طقس الغد والقاهرة تسجل 34 درجة

الأرصاد: استمرار الطقس الحار على البلاد غدا.. والعظمى تصل لـ 41 درجة

الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس غدا .. أمطار غزيرة ورياح قوية

الأرصاد: طقس الغد معتدل يصاحبه أمطار خفيفة على السواحل الشمالية

ترشيحاتنا

مش هتصدق.. ماذا يحدث للجسم عند تناول القلقاس؟

في عيد ميلادها.. شاهد ابنة ندى بسيوني سيصدمك الشبه

شاهد..طائرة أكبر شركة طيران إنجليزية تهبط لأول مرة في مرسى علم

رقم قياسي.. محمد سالم: تدربت مع 8 مدربين في موسم واحد بالزمالك

من ملك قورة لـ دينا الشربيني ومنى زكي.. أسعار باهظة لإطلالات المشاهير خلال شهر أكتوبر

كيف سيطر المصريون على بطولات الإسكواش؟ رئيس الاتحاد يرد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد أبرز إطلالات أسما شريف منير المثيرة للجدل

بعد تراجع الأسعار.. 50 سيارة زيرو في مصر موديل 2020 أقل من 200 ألف جنيه.. شاهد

بفستان أبيض.. كارول سماحة تبهر جمهورها فى أبوظبى