امام محاسبة القانون يسألون عن الحريات.. شائعات بين خالد البلشي وجمال عيد.. الأول يتحدث عن أسماء متورطة في جماعات تنظيمية.. والثاني يتوهم بالتهديدات

- استمرار الادعاءات الهادفة لتأليب الرأى العام

- خالد البلشى يطلق الشائعات ويتحجج بالحريات

- جمال عيد يواصل ترويج الشائعات.. بيهددوني



أصبحت كلمة الحريات، شماعة لمحو أي جريمة ترتكب على أرض الوطن، دون أن يدرك مستخدموها أن الحرية حق فقط عندما تكون تحت مظلة القانون.



الدفاع عن الحريات كلمات يطلقها المهاجمون للوطن ومطلقو الشائعات والاكاذيب التى تهدف لهدم مؤسسات الدولة والتشكيك فيها، فعندما يحاسبهم القانون يقولون اين الحريات.



منذ فترة خرج علينا خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق يدعى بأن لديه قائمة بأسماء صحفيين محبوسين داخل السجون، وأن احتجازهم كان لأداء عملهم الصحفي، وهو أمر يتنافى مع الواقع والمنطق.



وصرحت مصادر مطلعة بأن كل الأسماء التي أوردها البلشي متورطون في جماعات تنظيمية، وأن ظروف القبض عليهم، لم تكن لأداء عملهم الصحفي كما يدعى وإنما كانت خلال ممارسات لتنفيذ مخططات هذه التنظيمات، وبطريقة لا يقرها أي قانون صحفي حول العالم.



علم "صدى البلد" من مصدر مطلع أن الأجهزة الأمنية تحقق في ادعاءات جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، لبعض وسائل الإعلام الأجنبية، لا سيما وأنه لم يتقدم بأى بلاغات رسمية.



وواصل جمال عيد، ادعاءاته وزعم سرقة سيارته ولكنه لم يتقدم ببلاغ رسمي حتى الآن.



كما زعم عبر تويتة على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن هناك رقما اتصل به 11 مرة ووجه له رسائل تهديد، ولكنه ايضا لم يتقدم ببلاغ ولكنه يرسل اتهامات باطلة والمقصود منها إرسالها لأصدقائه فى الخارج.



وما يفعله من ادعاءات مستميتة الهدف منها تأليب الرأى العام الدولى ضد مصر، بعد تقديم تقارير للسفارات الأجنبية وخلق صورة ذهنية والتصوير بأنه يعيش حالة من الظلم.