مفاجأة بطلتها امرأة في نهائي كأس الاتحاد الآسيوى

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تعيين كانيا كيوماني من لاوس، لتكون مراقبة مباراة نهائي كأس الاتحاد القاري بين العهد اللبناني وفريق 25 أبريل.



ويخوض فريق العهد اللبناني، مواجهة قوية مع نظيره 25 أبريل الكوري الشمالي، فى نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، على ملعب كوالالمبور ستاديوم، يوم الإثنين المقبل.



وأعرب الاتحاد الاسيوى عن فخره الشديد بخطوة تعيين كانيا كيوماني كأول مراقبة تتولى مسئولية نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.



وأكد بيان اتحاد الكرة: "سيكون ذلك بمثابة دعم إضافي للكرة النسائية وقرارات اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي".



وأشار البيان إلى أنه تم اختيار كانيا كيوماني كواحدة من 4 مراقبات لمباريات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



وقالت كانيا كيوماني في تصريحات لموقع الاتحاد الآسيوي: "إنه لشرف كبير أن يتم تعييني كمراقبة لنهائي البطولة القارية".



وتابعت كانيا كيوماني: "هذا يؤكد أن الاتحاد الآسيوي يمنح الجميع فرصة الظهور بغض النظر عن الجنس سواء ذكر أو أنثى".



ونوهت كانيا كيوماني: "فخورة بأن أكون من هذا الجيل النسائي بعد التألق وكسر الحواجز وتولي المسئولية في الكرة الآسيوية".



