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أخبار البلد

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:36 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أ ش أ
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي كل من اللواء علاء الدين محمود مصطفى الطوخى لتشييع جنازة شهيد الوطن الرائد باسم فكرى.

كما أوفد رئيس الجمهورية العميد أركان حرب محمد عثمان محمد للتعزية فى وفاة المرحوم اللواء أركان حرب متقاعد سمير حافظ على شعبان، والعميد إيهاب سيف للتعزية فى وفاة المرحومة الأستاذة الدكتورة بثينة محمد حسن القماح، وإبلاغ أسرهم بالغ عزائه ومواساته.
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