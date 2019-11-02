صبحي يجتمع باللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما

يعقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم اجتماعا هاما مع اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لكرة القدم والمؤهلة للدورة الأولمبية طوكيو 2020 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر 2019 وذلك بمركز التعليم المدني بالجزيرة.





ويناقش وزير الرياضة خلال الاجتماع مع عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة واللجنة المنظمة للبطولة وحسام الزناتى مدير البطولة ورئيس لجنة المسابقات بالجبلاية جميع الموضوعات المتعلقة بتنظيم أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاما بجانب متابعة الإجراءات والاستعدادات الخاصة باستادى القاهرة والسلام وجاهزيتهما لاستقبال المباريات بالإضافة إلى مناقشة الترتيبات الخاصة بحفلى الافتتاح والختام مع مسئولى شركة برزنتيشن الراعية للكرة المصرية وظهورهما بالصورة الحضارية التي تعكس المكانة والريادة المصرية الرياضية أفريقيًا وعالميا.





كما يحضر الاجتماع مسئولى الجهات الأمنية ومسئولى شركة تذكرتى الخاصة بتذاكر حضور المباريات ورؤساء اللجان بالبطولة ولجنة الاتصال الحكومي بالوزارة التى يترأسها الدكتور أحمد الشيخ وكيل وزارة الشباب والرياضة لشؤون مكتب الوزير بجانب التأكيد على انتهاء الأندية التى تستضيف ملاعبها تدريبات الفرق المشاركة بالبطولة مثل المقاولون العرب والشمس والنصر والسكة الحديد وبتروسبورت وستاد القاهرة وإيرو سبورت .







