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اقتصاد

عبد الرحمن: توقعات بزيادة الإقبال على نشاط الاستثمار العقاري الفترة المقبلة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:57 ص
صدى البلد
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زينب ابو الخير
توقع محمد عبد الرحمن، المطور العقاري، أن القطاع العقاري يشهد ارتفاعًا في السوق الفترة المقبلة، خاصة بعد خفض أسعار الفائدة على الودائع إلى جانب أنظمة السداد الميسرة التى يقدمها المطورون.

وقال محمد عبد الرحمن، إن مدينتى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية أكثر المدن التي تشهد نسبة منافسة مرتفعة بين الشركات العقارية، موضحا أنه في الفترة الماضية شهدت مشروعات المدينتين إقبالا كبيرا من العملاء.

وأضاف محمد عبد الرحمن، أن الطلب يتجه الفترة المقبلة إلى المشروعات التجارية والادارية، موضحا أن المعروض فى هذه المشروعات أقل بكثير من المطلوب، حيث شهدت الفترة الأخيرة حصول العديد من الشركات بالعاصمة الإدارية لإقامة هذه المشروعات التى تحقق مبيعات سريعة ومرتفعة.

وأوضح محمد عبد الرحمن، أن معظم العملاء تتجه إلى الشراء فى المشروعات التجارية والإدارية بغرض الاستثمار وليس لغرض السكن، موضحا أن الطلب على الشق السكني بغرض الاستثمار تراجع وأصبح الطلب الحقيقي على شراء الوحدات بغرض السكن.

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