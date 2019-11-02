إقبال آلاف الغرباوية على معارض كلنا واحد.. سلع غذائية ولحوم بلدية بأسعار مخفضة.. حملات وقوافل لمواجهه جشع التجار.. والتموين تردع المخالفين | صور

الآلاف من الأسر والعائلات يتوافدون الى شراء اللحوم والغلال والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

محافظ الغربية يوجه بتعميم القوافل الغذائية ونشرها بالقري الأكثر احتياجا ودعم محدودي الدخل

حملات تموينية ورقابية على المحلات التجارية والأسواق الإستهلاكية لضبط أسعار السلع بالغربية



توافد عشرات الآلاف من الأسر والعائلات الى معارض وشوادر ثابته ومتحركة لبيع السلع الغذائية والخضراوات واللحوم البلدى والأسماك المجمدة "كلنا واحد " بأسعار مخفضة على مستوي ميادين وشوارع محافظة الغربية وذلك فى إطار التنسيق الكامل بين اللواء هشام السعيد محافظ الغربية واللواء محمود حمزه مدير الأمن بالتعاون مع مسئولي مجالس المدن والأجهزة التنفيذية والأمنية لردع ومواجهة ظاهرة جشع التجار وتيسيرا على أبناء الشارع الغرباوي.



وانتقل "صدى البلد" لإجراء سلسلة من اللقاءات مع المواطنين وتجار الشوادر والأسواق التي نالت ثقة واحترام الجمهور والزبائن من أبناء المحافظة حيث تعالت صيحات الباعة داخل شوادر ومعارض "كلنا واحد " لرصد ما يدور وتوافد المواطنين للشراء كافة السلع المناسبة لاحتياجاتهم وتكفي عائلاتهم .



"الحمد لله متوفر داخل معارضنا كافة السلع الغذائية من الزيت والسكر والسمن النباتي والحلوى بأسعار مناسبه لكسب رضا المواطنين وأفراد عائلاتهم " بتلك الكلمات أكد محمد علي احد تجار المعرض على توفر جميع السلع بأسعار مناسبة، مضيفا أنه تم توفير شنط سلع مدعمه تكفي احتياجات 4 أفراد من كل عائلة بتكلفة لاتزيد عن 80 جنيها.



وتابع: "السلع والمواد الغذائية تباع بأسعار مخفضة تصل قيمتها الى 25 % حفاظا على صالح كل أسرة وعائله، مضيفا: لدينا خطة توحد كافة التجار من أجل مساعدة الأسر من محدودي الدخل ومواجهة جشع التجار خارج كافة المعارض المدعمه من الجهات التنفيذية " .



فى ذات السياق أوضحت سعاد محمد ربة منزل بطنطا أن الألبان والجبن تبدأ أسعارها ما بين "30 – 80 " جنيها للكيلو الواحد بينما أسعار المخللات تتراوح مابين "50 -100 " جنيه للكيلو الواحد.



كما أوضحت إن المعرض يحوي اللحوم البلدي التي تبدأ سعر كيلو اللحم الضاني قيمته بـ"80 " جنيها بينما البتلو تتراوح ما بين "70 – 85 " جنيها للكيلو الواحد فضلا عن طرح لحوم بلدي سودانيه قيمتها تزيد عن 60 جنيها للكيلو الواحد للزبائن.



وأضاف حسن محمود موظف حكومي: "تحيا مصر وكلنا بنحب عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وياريت الدولة توفر لنا السلع الغذائية بأسعار مناسبة " مشيرا أنه حرص على شراء كافة الفاكهة والخضروات واللحوم البلدية والغلال بأسعار مناسبة.



من جانبه أعطي اللواء هشام السعيد محافظ الغربية توجيهاته إلي المحاسب حامد محمود هبيله السكرتير العام ورئيس غرفة العمليات والطوارىء بالنتنسيق مع اللواء محمود حمزه مدير الأمن لتعميم تجربة المعارض على مستوي كافة الميادين العامة بالتعاون مع رؤساء مجالس المدن والأحياء بأهمية التنسيق الجيد للوصول الى أقصي استفاده للجمهور الغرباوي.



وأشاد محافظ الغربية بتعاون بعض التجار وأعضاء الغرفة التجارية لمد ودعم بيع السلع اللازمة لكل عائلات الشارع الغرباوي والسلع المستحقة بأسعار مخفضة موجها بأهمية شن حملات تموينية ورقابية على كافة الأسواق والمجمعات الإستهلاكية لمتابعة ثبات الأسعار لكل مواطن.