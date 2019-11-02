بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدروي الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره ريال بيتيس، اليوم، السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الدروي الإسباني.



بث مباشر لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني:



وتقام مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 3.



ريال مدريد ضد ريال بيتيس:



ويسعى ريال مدريد بقيادة مدربه زيدان الدين زيدان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة مطاردته لبرشلونة متصدر جدول الترتيب، بينما يطمح ريال بيتيس في تحقيق نتيجة يجابية خارج الديار.



ترتيب ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني:



ويحتل ريـال مدريد المركز الثاني برصيد 21 نقطة بعدما حقق فوزه الأكبر هذا الموسم بالانتصار 5-0 على ليجانيس يوم الأربعاء.



مباريات آخرى في الدوري الإسباني:



ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإسباني، برشلونة مع ليفانيت، إسبانيول مع فالنسيا، ريال مدريد مع ريال بيتيس.



مباريات آخرى في الدروي الإسباني:



ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإسباني، برشلونة مع ليفاننتي، إسبانيول مع فالنسيا،وأتلتيكو مدريد مع إشبيلية.



بث مباشر لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني:









