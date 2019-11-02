التطوع هو الحل.. طرق جديدة لمحو الأمية في شمال سيناء.. مشاركة تطوعية لتقديم الخدمات المجتمعية للقرى الأكثر احتياجا

طرق متعددة لمحو الأمية في سيناء

فتح فصلين بإحدى مدارس المناطق الأكثر كثافة سكانية

مشاركة تطوعية لتقديم الخدمات المجتمعية للقرى الأكثر احتياجا

بروتوكول تعاون مشترك للقضاء على أمية المرأة السيناوية





وشدد محافظ شمال سيناء على ضرورة الانتهاء من محو أمية الكبار، خاصة أن "دول العالم الخارجي يسعى إلى محو أمية الكمبيوتر، ونحن مازلنا نمحو أمية القراءة والكتابة".

تنفذ محافظة شمال سيناء، العديد من الطرق المتعددة لمحو الأمية بمراكز المحافظة، وذلك بالتوسع في فتح الفصول بالمدارس ومراكز الشباب في المناطق الأكثر كثافة سكانية، وكذلك توقيع بروتوكولات تعاون مشترك مع الجهات المعنية.وفي هذا الصدد، قرر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تخصيص مدرسة في كل منطقة بمدن وأحياء وقرى ومراكز بالمحافظة لفتح فصلين في كل مدرسة كمكان لمحو الأمية، خاصة في المناطق الأكثر كثافة سكانية، على أن يتم العمل خلال الفترة المسائية بعد انتهاء اليوم الدراسي، كما تقرر فتح مراكز الشباب لنفس الغرض بالتنسيق مع فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة.وقرر المحافظ منح الموظف الذي يتولى محو أمية 10 أفراد، جهودا غير عادية لمدة 6 أشهر، وبحد أقصى الفئة الأعلى من درجته، والعرض مفتوح على الموظفين في جميع مديريات الخدمات ومجالس المدن.وتم تكليف مديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة بالمحافظة، بتخصيص مدرسة في كل مركز بالمحافظة لفتح فصلين كمكان لمحو الأمية، خاصة في المناطق الأكثر كثافة سكانية، وأن يكون توقيت العمل بعد انتهاء اليوم الدراسي، كما تقرر فتح مراكز الشباب لنفس الغرض بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.وفي إطار تقديم الخدمات المجتمعية للقرى الأكثر احتياجا، فقد شاركت الجمعيات الأهلية في محو أمية الكبار من أهالى قرية التلول، وذلك فتح فصول محو أمية بالقرية والتجمعات التابعة لها بالتنسيق بين الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ومديرية التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية الشريكة.وشاركت جمعية التلول في محو أمية ١٤٦ حالة من المستحقين للمعاشات الضمانية الاجتماعية.كما تم تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين فرعى المجلس القومى للمرأة وتعليم الكبار للقضاء على أمية المرأة السيناوية ضمن باقى فئات المجتمع السيناوى، وذلك وفقا لبروتوكول التعاون المشترك السابق توقيعه بين الفرعين.من جانبها، أكدت إحسان داود غالى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، بدء تفعيل البروتوكول بهدف النهوض بالمرأة السيناوية بصفة خاصة، والمشاركة في الوصول بسيناء خالية من الأمية.