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رياضة

بث مباشر.. مباراة بروسيا دورتموند وفولفسبورج في الدوري الألماني

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:47 ص
فريق بروسيا دورتموند
فريق بروسيا دورتموند
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القسم الرياضي
يلتقي فريق بروسيا دورتموند نظيره فولفسبورج في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، وذلك على ملعب سيجنال ايدونا بارك، في إطار الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

ويسعى فريق بروسيا دورتموند لمواصلة الانتعاش بعد فوزه على بوروسيا مونشنغلادباخ متصدر الدوري الألماني بنتيجة 2-1، وذلك بعد سجل من التعادلات في آخر 4 مباريات، ويحتل بروسيا دورتموند المركز السادس بالدوري الألماني.

بينما يسعى فريق فولفسبورج لتصدر الدوري الألماني، حيث يحتل المركز الرابع من ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة وذلك بفارق نقطتين عن المتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ.

وفي المقابل، يلتقي فريق بايرن ميونخ نظيره آينتراخت فرانكفورت في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا على ملعب كومرزبنك ارينا.

موعد مباراة بروسيا دورتموند وفولفسبورج بالدوري الألماني

يلتقي الفريقان على ملعب سيجنال ايدونا بارك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، وذلك على ملعب سيجنال ايدونا بارك، وتنقل المباراة عبر beIN SPORTS HD 7 بتعليق أحمد فؤاد.

بث مباشر مباراة بروسيا دورتموند و فولفسبورج في الدوري الألماني


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