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رياضة

بث مباشر.. مباراة أتليتكو مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:53 ص
فريق أتلتيكو مدريد
فريق أتلتيكو مدريد
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محمد السعيد
يحل فريق أتليتكو مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره إشبيلية، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري الإسباني.

بث مباشر لمباراة أتليتكو مدريد وإشبييلة في الدوري الإسباني:

وتقام مباراة أتليتكو مدريد وإشبيلة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت3.

أتليتكو مدريد ضد إشبيلية:

ويسعى أتلتيكو مدريد لمصالحة جماهيره بعد السقوط في فخ التعادل الإيجابي 1 - 1، أمام ألافيس في الجولة الماضية، بينما يطمح إشبيلية في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جماهيره.

ترتيب أتلتيكو مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني:

ويحتل أتليتكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن إشبيلية صاحب المركز الخامس.

بث مباشر لمباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني:






مباريات آخرى في الدوري الإسباني:
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإسباني، برشلونة مع ليفانتي، إسبانيول مع فالنسيا، ريال مدريد مع ريال بيتيس.
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