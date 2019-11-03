حفل توقيع كتاب «انتصارات السويس .. صفحات مجهولة» بمركز الإعلام



وتحدث أنور فتح الباب السويس عن تصنع مقاومتها ما بين معركة كفر أحمد عبده 1951 ومعركة 24 أكتوبر 1973 وتحدث محمد كمال عن شهادات تاريخية للكابتن غزالي وطرق معالجتها صحفيا وهي الشهادة النشورة فى 2013 .



كما تحدث عبد الحميد كمال عن رد الاعتبار الى محافظ السويس فى أكتوبر 73 اللواء محمد بدور الخولي وتفاصيل وشهادات تاريخية عن ما قدمه للسويس وصمود المحافظة ضد العدو الاسرائيلي.



وفي نهاية اللقاء تم تكريم البطل عبد المنعم قناوي احد ابطال المقاومة الشعبية ومنظمة سيناء واسم الراحل الكابتن غزالي مؤسس فرقة اولاد الارض وتكريم اسم الشاعر عصام ستاتي الذي قدم مجهود كبير فى توثيق الاحداث وعمل افلام تاريخية عن السويس والمقاومة الشعبية وعيدها القومي.

أقيم بمركز النيل للإعلام بالسويس حفل توقيع كتاب "انتصارات السويس .. صفحات مجهولة"، حيث يتضمن الكتاب أبحاثا عن تاريخ السويس والمقاومة الشعبية وشهادات تاريخية عن معركة الصمود فى 24 أكتوبر 1973 .بدأ اللقاء بحضور عدد كبير من المثقفين والأدباء والمهتمين بالعمل العام بالمحافظة وبحضور مؤلفي الكتاب والباحثين وهم " ايه انور – قباري البدري – محمد عبد الرازق – انور فتح الباب – محمد كمال – عبد الحميد كمال ".انطلق حفل التوقيع بكلمة النائب عبد الحميد كمال رئيس صالون سواسية الثقافي متحدثًا عن اهمية الكتاب والابحاث المتنوعة والتى تجمع بين جيل الشباب الممثل فى " ايه انور – محمد كمال " والابحاث التي يقدمها جيل الوسط وهم " قباري البدري – انور فتح الباب " والجيل الاكبر " محمد عبد الرازق – عبد الحميد كمال " .وأشار النائب إلى أن صالون سواسية يستعد لإصدار كتب جديدة عن السويس وكتب وثائقية هامة سيقوم بتقديمها لـ " أنور فتح الباب " الباحث فى التاريخ والباحث " محمد كمال ".كما تحدثت آية انور عن تغطية الصحافة المصرية لمعركة 24 أكتوبر 1973 والشهادات التى استمعتها، والتي كانت مؤثرة وتحليها لها مع قراءة فى عناوين الصحف والتغطيات الإعلامية لمعركة السويس.وتحدث الباحث قباري البدري عن السويس 24 أكتوبر " في الأدب والفن " ورموز المقاومة وعلاقاتهم بالفن لتحميس الجنود والنصر .أما عن منظمة سيناء العربية .. وإبداعات مقاومة شعب السويس تحدث الباحث محمد عبد الرازق واشار عن سينما الخندق وطرق تعامل المقاومة مع المواطنين والجنود .