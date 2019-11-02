المسئول في خدمة المواطن.. تعرف على موعد حل مشكلات المواطنين بديوان حي ثان المحلة

قرر اللواء عصام عبد الغنى، رئيس حي ثان المحلة الكبرى، اليوم، السبت، تخصيص يوم الاثنين أسبوعيا، من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الثالثة عصرا، موعدا لعقد لقاء جماهيري للمواطنين.



وجدد رئيس حي ثان مقر قاعة اجتماعات الحى، لبحث شكاوى المواطنين وطلباتهم، والعمل على حلها واتخاذ الإجراءات القانونية نحوها.



وأكد حى ثان المحلة الكبرى، أن تلقي طلبات وشكاوى المواطنين مفتوح عن طريق التقدم بها يوميا، إلى إدارة خدمة المواطنين بديوان الحى، مدعمة بالمستندات إن توافرت، لفحصها ومشاركة أصحابها في الموعد الأسبوعي المخصص للقاء المواطنين لإعطاء التأشيرة النهائية، سواء كان طلبا أو شكوى أو مظلمة.