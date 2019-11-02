Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أكبر مشروع لحماية الآثار.. تفاصيل حماية الشواطئ حول قلعة قايتباي بالإسكندرية.. صور

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:17 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد عبد العزيز
أعلنت مديرية آثار الإسكندرية أنه تم إنجاز نحو ٣٠٪ من مشروع حماية الشواطئ حول قلعة قايتباي التاريخية، والذي تقوم بتنفيذه الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالتنسيق مع وزارة الآثار ووفقا للموافقة الصادرة عن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، حيث تم البدء في تنفيذ المشروع في أغسطس ٢٠١٨، ومدة المشروع ٢٠ شهرا بخلاف النوات وتم تنفيذ حاجز الأمواج داخل البحر وبعيدا عن مواقع الآثار الغارقة.

وأوضح محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي؛ أن مشروع حماية الشواطئ حول قلعة قايتباى يعد من أهم المشاريع المقامة لحماية موقع أثري على سواحل الشواطئ المصرية.

وقال إنه تم تشوين كميات كبيرة من الأحجار على يمين ويسار الممشي بطول ٣٠٠ م، بأحجام مختلفة ما بين ٣ و٧ و١٥ طنا، وسيتم عمل خوازيق خرسانية بقطر ٥٠ سم حول القلعة وحقن لجميع الفجوات الصخرية لحماية قلعة قايتباي.

جدير بالذكر أن قلعة قايتباي أنشأها السلطان المملوكي الأشرف أبو النصر قايتباي عام 1479 م، مكان فنار الإسكندرية القديم وعلى أساسات الفنار الذي تهدم نهائيًا عام 1303 م، في عهد السلطان الناصر مُحمد بن قلاوون، وكان الغرض من بنائها حماية السواحل المصرية من الأخطار الخارجية.

واشتملت القلعة على مسجد وفرن وطاحونة ومخازن للأسلحة ومقعد مطل على البحر لرؤية المراكب الداخلة إلى الميناء الشرقية، إضافة إلى السور الخارجي، والسور الداخلي، وتبلغ مساحة القلعة حوالي 17750 م.
أكبر مشروع لحماية الآثار.. تفاصيل حماية الشواطئ حول قلعة قايتباي بالإسكندرية.. صور
أكبر مشروع لحماية الآثار.. تفاصيل حماية الشواطئ حول قلعة قايتباي بالإسكندرية.. صور
أكبر مشروع لحماية الآثار.. تفاصيل حماية الشواطئ حول قلعة قايتباي بالإسكندرية.. صور
Advertisements

موضوعات متعلقة

آثار الإسكندرية تزيل التعديات بمحيط قلعة قايتباي.. صور

تعديات على حرم قلعة قايتباي في الإسكندرية.. وتحرك فوري من الآثار.. صور

"السياحة والمصايف" تكشف تفاصيل 3 مشروعات بناء شاطئية..صور

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بالقاهرة

روجينا توجه رسالة لجمهورها.. ومتابعون: كلام من ذهب

عاجل.. 120 مصابا من متظاهري البصرة بسبب الغاز المسيل للدموع

صلاح يتحدى تريزيجيه.. ليفربول في ضيافة أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

مدرب الأهلي مستاء من عدم خوض مباراة قوية بمعسكر الإمارات

أهم الأخبار..أستاذ بجامعة طنطا يتحرش بطالبة لفظيا.. تركي آل الشيخ يفتح النار على أحمد عفيفي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أجمل؟ درة تخطف الأنظار بإطلالتين من dolce and gabbana

زوجة الشهيد باسم فكري: الحياة حرمتني من أبي وأمي وأشقائي وصدمتني بفاجعة فقدان زوجي

لن تتوقع.. سعر صادم لـ فستان إليسا فى باريس