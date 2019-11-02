انطلاق فعاليات مؤتمر القلب السنوي السادس لمستشفى هيئة قناة السويس

تحت رعاية الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، انطلقت فعاليات مؤتمر القلب السنوي السادس لمستشفى الهيئة تحت عنوان "أمراض القلب وعلاقتها بأمراض السكر وارتفاع نسبة الدهون بالدم"، بفندق توليب الفرسان بالإسماعيلية.





يأتي المؤتمر هذا العام في نسخته السادسة بالتعاون مع أقسام القلب والأوعية الدموية بمستشفيات عدة جامعات مصرية وهي جامعة القاهرة وعين شمس وقناة السويس والإسكندرية والزقازيق والمنصورة والأزهر، وبالتنسيق مع عدد من الجمعيات الطبية مثل الجمعية الأمريكية للوقاية من أمراض القلب، وجمعية القلب المصرية، وجمعية ارتفاع ضغط الدم المصرية.





يشرُف المؤتمر بالحضور نخبة من كبار أطباء القلب والأوعية الدموية بمصر وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور محفوظ الشهاوي رئيس الجمعية الأمريكية للوقاية من أمراض القلب، و الدكتور صفوت عبد المقصود نقيب الصيادلة بالإسماعيلية، والأستاذ الدكتور حسام قنديل أستاذ القلب بجامعة القاهرة. يرأس المؤتمر الأستاذة الدكتورة سحر كامل مدير مستشفى الهيئة نمرة 6، والأستاذ الدكتور أسامة الشربيني رئيس أقسام القلب والعناية المركزة والقلب المفتوح بمستشفى الهيئة، والأستاذة الدكتورة جميلة محمد نصر أستاذ القلب بجامعة قناة السويس، نائب رئيس المؤتمر، والأستاذة الدكتورة هيام الدمنهوري أستاذ القلب بجامعة عين شمس، نائب رئيس المؤتمر، والأستاذ الدكتور حازم خميس رئيس قسم القلب جامعة 6 أكتوبر، المدير التنفيذي للمؤتمر، مدير مستشفى وادي النيل .





يهدف المؤتمر إلى مناقشة أبرز المستجدات العالمية في مجال طب القلب والأوعية الدموية وأحدث طرق التشخيص والعلاج، وذلك من خلال عدة جلسات علمية و 45 محاضرة تتعلق بكل ما هو جديد في هذا المجال ودراسة علاقة أمراض القلب بأمراض أخرى مثل مرض السكر، يتخلل المؤتمر 8 ورش عمل ومحاضرات عملية بنظام المحاكاة لتدريب شباب الأطباء وفق أحدث التقنيات، بخلاف الجلسة الافتتاحية.





في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، نقل المهندس هشام الخوالقة مدير إدارة الخدمات تحيات الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة إلى السادة الحضور وتأكيده حرص هيئة قناة السويس على رعاية المؤتمرات العلمية والأنشطة البحثية في المجال الطبي، مشيدًا بالدور الذي يلعبه المؤتمر والذي ترعاه الهيئة بصورة سنوية في الارتقاء بصحة القلب في مصر.



