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تعليم

مناقشة ندوة قيم النزاهة والشفافية في جامعة القاهرة بالتعاون مع الرقابة الإدارية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:02 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
تستضيف جامعة القاهرة، تحت رعاية اللواء أركان حرب شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة؛ اللواء دكتور هشام زعلوك، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ندوة بعنوان "نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد"، وذلك الساعة 12 ظهر يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر الجاري، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، وبحضور رئيس الجامعة والنواب وعمداء الكليات والوكلاء ومديري العموم وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطلاب والعاملين.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن الرقابة الإدارية تقوم بدور كبير ليس فقط في مكافحة الفساد، ولكن أيضًا في مجال الوقاية منه، والتوعية بمخاطره، وأصبح لها دور كبير في وضع الآليات التي تكفل الحد منه، ومن الملاحظ أنها صارت تتابع عن كثب تطبيق النظم التي تطور العمل الحكومي في إطار من الشفافية والنزاهة، ونحن سعداء في جامعة القاهرة بالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية في العديد من الملفات الاستراتيجية.

وأضاف الدكتور محمد عثمان الخشت أن هذه الندوة سيكون لها دور كبير في توعية منسوبي الجامعة والطلاب بقيم النزاهة والشفافية، موضحًا أن الشفافية تأتي على رأس أولويات جامعة القاهرة لأنها تُعد من أهم وسائل مكافحة الفساد ويجب تطبيقها داخل المؤسسات المختلفة لأن غيابها يفتح مجالًا للتلاعب خاصة في ظروف قلة الموارد وضعف الإمكانات، مؤكدًا أن تطبيق قواعد الحوكمة بالجامعة ساهم في مكافحة الفساد.

وأشار محمد عثمان الخشت إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار الموسم الثقافي للجامعة ومشروع تطوير العقل المصري لتغيير طرق التفكير لدى الطلاب، لافتا إلى أنه من المقرر أن يشهد الموسم الثقافي والفني للجامعة ندوات ثقافية حول الموضوعات والقضايا المطروحة في شتى المجالات، للنقاش فيها مع الطلاب وتوعيتهم.
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