حاصرته العشوائيات.. إطلاق أكبر مشروع ترميم لإعادة قصر محمد علي الأثري في شبرا





ويتكون القصر من صالة العرش والتي يطلق عليها حجرة الفرمانات وهي من أكبر الحجرات به يعلوها سقف بيضاوى علية نقوش ذهبية متمثلة فى آلات حربية وموسيقية تتوسطها سرة خشبية مذهبة، وحليت الحجرات بالمناظر الطبيعية المختلفة، حيث كان محمد على يستقبل كبار الزوار الأجانب بهذا القصر.



وتجرى حاليا أعمال تطوير وترميم بالقصر على قدم وساق حيث بلغت الأعمال به بنسبة 75%، كما تم الانتهاء من جميع الأعمال قبل الترميم الإنشائي بنسبة 100% وتم الانتهاء بنسبة 80% من أسقف أجنحة القصر، بجانب تطوير البحيرة الخاصة بالقصر باستخدام رخام إيطالي كرارة بجانب ترميم دورات المياه بداخل القصر ومن المقرر الانتهاء منها خلال شهر باستخدام مواد عازلة لمعالجة الحوائط.



كما تشهد حديقة القصر أعمال تطوير هي الأخرى، من خلال صيانة أعمدة الإنارة والفوانيس لتأخذ الطابع الأثري الذي كانت عليه فيما انتهت أعمال التطوير بنسبة 75% بمنطقة الجبلاية والتي من المفترض الانتهاء منها آخر العام الحالي، حيث يتم الآن ربط الخوازيق وعند الانتهاء منها سيتم وضع السقف الأثري.



من جانبه قال الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية إن قصر محمد على يعد تحفة معمارية كبيرة يجب استغلالها سياحيا كما أنه يجري حاليا دراسة إنشاء مرسى نهري يخدم القصر بعد تطويره حيت تم التنسيق لإنشاء خط أتوبيس نهري لنقل السياح والزائرين من القاهرة إلى قصر محمد علي.



وأكد المحافظ أنه أصدر تعليمات بتوفير جميع الطاقات اللازمة وتذليل أي عقبات تعوق سير العمل والتعاون مع كلية الزراعة لتجميل الحدائق والأشجار الأثرية المحيطة بالقصر ورفع المخلفات مشيرا إلى أن هناك توجيهات بسرعة الانتهاء من أعمال ترميم القصر ليتم افتتاحه رسميا في عام 2020م بعد 3 سنوات من أعمال الترميم قائلا إنه يتابع أعمال التطوير والترميم وتجميل الحدائق وإزالة المخلفات بشكل شخصي.



وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير والترميم تشمل ايضا العناصر الرخامية من خلال أعمال تجديد ترميمها ميكانيكا وكميائيا وعمل كمادات الأمونيا والبنتونيت والكمادات الورقية اللازمة لتنظيفها وترميم الأسقف المزخرفة وإزالة طبقات العزل القديمة لتأخذ الطابع الأثري الذي كانت عليه مشيرا إلى أنه سوف يتم استغلال القصر سياحيا ليدر استثمارات لخزانة الدولة.



وأضاف محافظ القليوبية أن الشركة المنفذة لأعمال الترميم استعانت بعدد كبير من علماء الآثار والفنانين التشكيليين بالتعاون مع كلية الآثار وكلية الفنون التطبيقية لضمان التنفيذ على أعلى مستوى من الدقة ومراعاة الطابع الأثرى والحفاظ عليه.

قصر محمد علي باشا يعد من اهم المناطق الأثرية بمحافظة القليوبية ويقع القصر على كورنيش النيل بمدينة شبرا الخيمة ويعد القصر أقرب القصور لضفاف النيل وكان يتربع على قمة القصور الملكية من حيث المكان والتاريخ وعظمة البناء والمعمار الهندسى وضم فى بداية نشأته 13مبنى منها قصور ومبانى خدمية وأبراج ساقية ومبانى الخدم والحراسة لتتساقط أوراق النباتات النادرة وتصدأ الأبواب، ولكن منذ عامين تدخلت وزارة الآثار ومحافظة القليوبية وأطلقت أكبر مشروع لترميم القصر وإعادته لسابق عصره ومن المقرر افتتاحه للجمهور والسياحة العام المقبل 2020.ويقع القصر على مساحة 50 فدانا وتم إسناد بنائه الى مشيد العمائر ذو الفقار كتخذا، وزخرف القصر بواسطة المهندس يوسف حكيكيان وقد بدأت اعمال البناء عام 1808م-1223هـ وحتي عام 1836م ، وتفرد القصر بالجمع بين الأسلوب الأوروبي في الزخارف وروح تخطيط العمارة الاسلامية، حيث ساعدت المساحة الشاسعة لموقع القصر على اختيار طراز معماري فريد، والذي يعتمد علي الحديقة الشاسعة المحاطة بسور ضخم تتخلله أبواب قليلة العدد.وتعرض القصر للإهمال رغم أثريته خلال السنوات الماضية كما تحولت المناطق المحيطة به إلى مناطق عشوائية وحاصرته المباني من كل جانب وأصبح مهجورا رغم موقعه الجغرافي المتميز وقربه لمحافظة القاهرة حيث لم يتم يستخدم مزارا سياحيا إلا أن فكر المسئولين فى إعادة ترميمه ولقيمته التاريخية امتدت له أيدي التطوير.ويشهد القصر حاليا أعمال تطوير وتجديد وترميم لتحويله لمزار سياحي عالمي على أرض شبرا الخيمة، حيث يمتزج فيه الطابع العثماني والأوروبي ليشكلا تفردا غير مسبوق فى العمارة والتشييد والبناء.