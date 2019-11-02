غدا .. شباب الأعمال تناقش سبل إشراك القطاع الخاص بأهداف التنمية المستدامة

تنظم الجمعية المصرية لشباب الأعمال غدا "الأحد"، جلسة نقاشية تحت عنوان "إشراك القطاع الخاص في أهداف التنمية المستدامة"، والتي تأتي على هامش فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة.





وتستهدف الجلسة طرح رؤية القطاع الخاص حول مستقبل الاقتصاد ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق اقتصاد مستقر وقادر على تحقيق نمو مستدام وقادر علي مواكبة التغييرات العالمية، وتسترشد بالرؤى التي وضعتها الحكومة سواء في الخطط الاقتصادية والرؤية الاستراتيجية ٢٠٣٠ وكذلك عرض قصص نجاح لشركات ومؤسسات تمثل القطاع الخاص في عدة قطاعات رئيسية والواجب تطويرها وخاصة في مجالات الطاقة، البيئة، التعليم، الإبتكار الصناعي، تنمية الطفل والتمويل المستدام ومبادئ الصيرفة المسئولة.





وأشارت مديحة نصر المدير التنفيذي للجمعية،إلى أن الجلسة النقاشية تستعرض دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وبعض الشراكات الناجحة بين القطاعين الخاص والعام، والتي تصب في صالح الاقتصاد الوطني.





وأضافت مديحة نصر، أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال، تعمل دائما على تعزيز التنمية المستدامة من خلال عدد كبير من المبادرات واللقاءات الثنائية والمشاركة في الفاعليات التي تدعم مناخ التنمية المستدامة، وتعزز من الشراكات الناجحة والقائمة بين القطاعين الخاص والعام.





جدير بالذكر، أن الجلسة النقاشية يديرها محسن عادل عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية والرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونائب رئيس مجلس إدارة البورصة السابق.





يحضر الجلسة النقاشية كل من الدكتور محمد صقر مستشار وزير التخطيط ومدير وحدة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وشريف الجبلي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال الدكتورة نهلة كمال عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، والدكتورة داليا عبد القادر رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر.



