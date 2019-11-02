الصحة: إحساسك نعمة جزء من ١٠٠مليون صحة ونموذج للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، أن مبادرة "إحساسك نعمة"، تُعتبر جزءًا من أعمال حملة "100 مليون صحة" في شق اكتشاف وتوعية المواطنين عن الأمراض غير السارية، حيث إن السمنة والسكر من الأمراض التي تؤدي لالتهاب الأعصاب الطرفية، مشيرةً إلى أن الوزارة أصبحت تمتلك قاعدة بيانات صحية أساسية للمواطنين بعد أعمال "الحملة".





وأشارت إلى أن الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية كانت الشق المسئول عن توعية مرضى السكر بمضاعفات المرض، وكيفية التعامل معه، كما أنها لعبت دورًا بارزًا في تدريب وتوعية الأطباء عن المرض، وإعداد دليل إرشادي علمي عنه.





وثمنت وزيرة الصحة والسكان، مشاركة شركة "إيفا فارما"، إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال صناعة الدواء، في الحملة، حيث ترعاها، وتنظم قوافل طبية خلالها، حيث وصفتها بالنموذج للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.





وأوضحت أن الشركة تدعم جهود الوزارة والدولة في أكثر من مجال، من بينها تدريب كافة الصيادلة في وزارة الصحة والسكان ضمن استعدادات منظومة إطلاق التأمين الصحي الشامل في المحافظة، كما دربت نحو 30 طبيبًا من وزارة الصحة على دبلومة معايير الجودة العالمية "JCI" في وقت سابق.





وأكدت أن الوزارة بدأت خلال الموسم الدراسي الحالي للعام الثاني على التوالي حملات اكتشاف وعلاج الأنيميا والسمنة والتقزم في طلاب المرحلة الإبتدائية، والكشف عن فيروس سي في طلاب الإعدادية والثانوية والجامعات.





ووصفت الوزيرة "احساسك نعمة"، بأنها نموذجًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث ترعى شركة "إيفا فارما" كافة جهودها، طالبة من الشركة أن تتعاون مع الوزارة في حملة "صحة المرأة"، والتي تنفذ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تفحص المرأة من عدة أمراض من بينها سرطان الثدي، ومجالات الصحة الإنجابية.





وأوضحت أن المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية سيطلق حملة "صحة المرأة" بشكل رسمي خلال أيام، موضحة أن الحملة ستستهدف فحص جميع السيدات من سن 18 عامًا، والمتابعة سنويًا لهم بمتوسط 28 مليون سيدة في العام، مؤكدة أنهم يؤمنون بأن الأم والسيدة هي أساس الأسرة، وأنهم سيوعون الأسرة بكل شيء.





واقترحت الوزيرة أن يتم إدراج حملات التوعية بمرض التهاب الأعصاب الطرفية ضمن حملة "صحة المرأة"، ضمن جهود "إيفا فارما" في دعم المجتمع المصري، والمبادرات الصحية.



