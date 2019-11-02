زي بتاعة المحلات الشهيرة .. طريقة عمل طاسة «سجق بالجبنة كريسبي»

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة و طبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل «سجق بالجبنة كريسبي».



وتضمّنت مقادير طريقة عمل طاسة الجبنة «سجق كريسبي»:



طاسة الجبنة «سجق كريسبي»

3 كوب لبن

2 كوب جبنة موزاريلا

نصف كوب جبنة رومي مبشورة

نصف كوب جبنة شيدر

ملعقة بهارات جبنة

ملح

فلفل

جوزة الطيب

سجق

فراخ كريسبي

فلفل ألوان



ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل طاسة الجبنة «سجق كريسبي»..