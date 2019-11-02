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برلمان

برلماني يهاجم محافظة الجيزة بسبب إزالة أشجار النخيل الملكية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:08 م
صدى البلد
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فريدة محمد
    
وأكد أن هناك جريمة حقيقية تقوم بها محافظة الجيزة في حق الأشجار الأثرية بمنطقة الدقى، معلقا: لا أعرف هل ذلك بشكل متعمد أم جهل بالقيمة لهذه الأشجار، وفي كلا الحالتين يتطلب الأمر تحقيق عاجل ومحاسبة صاحب القرار والجهات المعنية المقصرة في ذلك.

وأضاف أن ما يحدث الآن هو إزالة أشجار النخيل الملكي والأشجار النادرة ليحل محلها الخرسانة، وبدلًا من تنمية ثقافة الحفاظ على المساحات الخضراء والعمل على زيادتها للحد من الثلوث البيئي، يتم استبدالها بقاعات للإحتفالات التي تسبب التلوث الضوضائي لسكان المنطقة (وهي تبعد حوالي خمسين مترا عن المتحف الذي يحوي آثار هامة بل هو أثر في حد ذاته)، ومقاهي للتدخين والتي تؤدي إلى تزايد مرض التهاب الكبد الوبائي والمعروف بفيروس "سي".

ولفت إلى إهدار آثار مصر من جانب وزير الزراعة، حيث انه تم هدم السور الاثرى للمتحف الزراعي متقاطعا مع شارع الثورة بالدقى، حيث تم هدم سور وزارة الزراعة أيضا وتركيب بوابات حديدية وذلك لإنشاء قاعة الإحتفالات والمقاهي بداخل حدائق وزارة الزراعة.
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