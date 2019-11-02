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محافظات

كرنفالات وعروض مائية فى احتفالات عيد الأقصر القومي.. صور

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:20 م
كرنفالات وعروض مائية
كرنفالات وعروض مائية فى احتفالات عيد الأقصر القومي
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شمس يونس
تحتفل محافظة الأقصر اليوم، السبت، بعيدها القومى بكرنفال مائي واحتفالات فنية.

ويوافق العيد القومي لمحافظة الأقصر ذكرى اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي الملك "توت عنخ آمون" في وادي الملوك غرب الأقصر عام 1922م، وذلك فى الرابع من شهر نوفمبر من كل عام.

وقد بدأت الأقصر الاحتفال اليوم ويستمر على مدار أسبوع.

وشهد كورنيش النيل اليوم انطلاق فعاليات الاحتفالات، والتى شملت فعاليات كرنفالية وفنية متنوعة نظمتها مديرية الشباب والرياضة تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وبدأت الفعاليات بعرض لفرقة الموسيقى العسكرية، ثم مسيرة لحاملي الأعلام والأطفال الذين يرتدون الزي الفرعوني، وأعضاء الأندية والهيئات الشبابية والفرق الرياضية في الألعاب المختلفة (التجديف ـ والكاراتيه ــ وألعاب القوى ـ والسلةـ والجودو ـ والمصارعة)، بالإضافة إلى تقديم عروض فنية لفرق الفنون الشعبية وفرق الأطفال التي قدمت عرضا للفن النوبي، ثم مسيرة للسيارات المزينة بأعلام مصر والزهور، كما قدمت شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري والإسعاف النهري، عدد من العروض بالمراكب واللنشات النهرية احتفالا بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وشهد حضور انطلاق العروض الاحتفالية، كل من نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر خيري، وسكرتير عام محافظة الأقصر اللواء هشام شادي، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبو العزايم، وعدد من وكلاء الوزارة والقيادات التنفيذية المختلفة بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية وممثلي القوات المسلحة.

من جانبه، تقدم محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالتهنئة المواطنين وأهالي المحافظة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، مؤكدا أن المحافظة ستواصل تنفيذ المزيد من خطط تطوير وتنمية المحافظة والتي كان آخرها تنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل بالأقصر، وذلك بما يساهم في تحقيق المزيد من التنمية وتلبية آمال وطموحات المواطنين وبما يليق بمكانة الأقصر التاريخية والسياحية.
كرنفالات وعروض مائية فى احتفالات عيد الأقصر القومي.. صور
كرنفالات وعروض مائية فى احتفالات عيد الأقصر القومي.. صور
كرنفالات وعروض مائية فى احتفالات عيد الأقصر القومي.. صور
كرنفالات وعروض مائية فى احتفالات عيد الأقصر القومي.. صور
كرنفالات وعروض مائية فى احتفالات عيد الأقصر القومي.. صور
كرنفالات وعروض مائية فى احتفالات عيد الأقصر القومي.. صور
كرنفالات وعروض مائية فى احتفالات عيد الأقصر القومي.. صور
كرنفالات وعروض مائية فى احتفالات عيد الأقصر القومي.. صور
كرنفالات وعروض مائية فى احتفالات عيد الأقصر القومي.. صور
كرنفالات وعروض مائية فى احتفالات عيد الأقصر القومي.. صور
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