1049 طالبا يتقدمون للترشح في انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة الزقازيق



وأشار رئيس الجامعة أن الاتحادات الطلابية تهدف إلي تنمية القيم الروحية والأخلاقية وترسيخ الوعي الوطني والقومي وإعلاء قيمة الانتماء والولاء وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدي الطلاب ، وموضحا أن اتحاد طلاب الكلية أو الجامعة يضم 7 لجان هي : الأسر ، والنشاط الرياضي ، النشاط الثقافي والإعلامي ، النشاط الفني ، والجوالة والخدمة العامة ، النشاط الاجتماعي والرحلات ، النشاط العلمي والتكنولوجي .



وأضاف رئيس الجامعة أنه طبقا للجدول الزمني لانتخابات اتحاد الطلاب للعام 2019/ 2020 تم فتح باب الترشح اعتبارا من يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 علي أن يغلق باب الترشيح في الساعة الخامسة مساء اليوم ، وإعلان الكشوف المبدئية غدا الأحد 3 نوفمبر بعد فحص أوراق المتقدمين وفقا لعدة معايير منها مدي تميز الطالب في الأنشطة الطلابية وخطة العمل المقترحة للجنة المترشح عليها ورؤيته في تطوير الأنشطة الطلابية .



وأشار "شعلان" الي انه سيتم تلقي الطعون في 4 نوفمبر، وفي 5 نوفمبر يتم إعلان الكشوف النهائية، وتبدأ الدعاية الانتخابية في 6 نوفمبر، كما تبدأ انتخابات الجولة الأولى في تمام التاسعة صباحا يوم الأحد 10 نوفمبر، على أن تكون الإعادة 11 نوفمبر، و يتم انتخاب الأمناء ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 12 نوفمبر، و يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات في ١٣ نوفمبر، وينتهي ماراثون الانتخابات في 14 نوفمبر بانتخاب الأمناء ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

أعلن الدكتور "عثمان شعلان" رئيس جامعة الزقازيق أن عدد الذين تقدموا لسحب استمارات الترشح بلجان انتخابات الاتحادات الطلابية بلغ حتي اليوم السبت 1049 بواقع 583 طالبا ، و466 طالبة، موزعين علي كليات الجامعة ؛ الهندسة 70 ، والتربية النوعية 83 ، والطب البيطري 64 ، العلوم 57 ، التجارة 56 ، التربية الرياضية بنين 56 ، التربية الرياضية بنات 56 ، التكنولوجيا والتنمية 56 ، التربية 56 ، الحقوق 56 ، الزراعة 56 ،الآداب 56 ، التمريض 55 ، الصيدلة 55 ، الحاسبات والمعلومات 52 ، الطب البشري 42 ، طب الأسنان 40 ، علوم الإعاقة والتأهيل 40 ، الآثار 30 ، التربية للطفولة المبكرة 13 طالبا وطالبة .