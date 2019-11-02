1049 طالبا يتقدمون للترشح في انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة الزقازيق

أعلن الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق أن عدد الذين تقدموا لسحب استمارات الترشح بلجان انتخابات الاتحادات الطلابية بلغ حتي اليوم السبت 2 نوفمبر 1049 بواقع 583 طالبا ، و466 طالبة، موزعين على كليات الجامعة ؛ الهندسة 70 ، والتربية النوعية 83 ، والطب البيطري 64 ، العلوم 57 ، التجارة 56 ، التربية الرياضية بنين 56 ، التربية الرياضية بنات 56 ، التكنولوجيا والتنمية 56 ، التربية 56 ، الحقوق 56 ، الزراعة 56 ،الآداب 56 ، التمريض 55 ، الصيدلة 55 ، الحاسبات والمعلومات 52 ، الطب البشري 42 ، طب الأسنان 40 ، علوم الإعاقة والتأهيل 40 ، الآثار 30 ، التربية للطفولة المبكرة 13 طالبا وطالبة .





وأشار رئيس جامعة الزقازيق إلى أن الاتحادات الطلابية تهدف إلي تنمية القيم الروحية والأخلاقية وترسيخ الوعي الوطني والقومي وإعلاء قيمة الانتماء والولاء وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدي الطلاب ، وموضحا أن اتحاد طلاب الكلية أو الجامعة يضم 7 لجان هي : الأسر ، والنشاط الرياضي ، النشاط الثقافي والإعلامي ، النشاط الفني ، والجوالة والخدمة العامة ، النشاط الاجتماعي والرحلات ، النشاط العلمي والتكنولوجي .





ونوه رئيس جامعة الزقازيق إلى أنه طبقا للجدول الزمني لانتخابات اتحاد الطلاب للعام 2019/ 2020 بدأ فتح باب الترشح اعتبارا من يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 علي أن يغلق باب الترشيح في الساعة الخامسة مساء اليوم ، وإعلان الكشوف المبدئية غدا الأحد 3 نوفمبر بعد فحص أوراق المتقدمين وفقا لعدة معايير منها ؛ مدي تميز الطالب في الأنشطة الطلابية وخطة العمل المقترحة للجنة المترشح عليها ورؤيته في تطوير الأنشطة الطلابية .



