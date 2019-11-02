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تعليم

1049 طالبا يتقدمون للترشح في انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة الزقازيق

السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:59 م
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
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قســم التعليم
أعلن الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق أن عدد الذين تقدموا لسحب استمارات الترشح بلجان انتخابات الاتحادات الطلابية بلغ حتي اليوم السبت 2 نوفمبر 1049 بواقع 583 طالبا ، و466 طالبة، موزعين على كليات الجامعة ؛ الهندسة 70 ، والتربية النوعية 83 ، والطب البيطري 64 ، العلوم 57 ، التجارة 56 ، التربية الرياضية بنين 56 ، التربية الرياضية بنات 56 ، التكنولوجيا والتنمية 56 ، التربية 56 ، الحقوق 56 ، الزراعة 56 ،الآداب 56 ، التمريض 55 ، الصيدلة 55 ، الحاسبات والمعلومات 52 ، الطب البشري 42 ، طب الأسنان 40 ، علوم الإعاقة والتأهيل 40 ، الآثار 30 ، التربية للطفولة المبكرة 13 طالبا وطالبة .

وأشار رئيس جامعة الزقازيق إلى أن الاتحادات الطلابية تهدف إلي تنمية القيم الروحية والأخلاقية وترسيخ الوعي الوطني والقومي وإعلاء قيمة الانتماء والولاء وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدي الطلاب ، وموضحا أن اتحاد طلاب الكلية أو الجامعة يضم 7 لجان هي : الأسر ، والنشاط الرياضي ، النشاط الثقافي والإعلامي ، النشاط الفني ، والجوالة والخدمة العامة ، النشاط الاجتماعي والرحلات ، النشاط العلمي والتكنولوجي .

ونوه رئيس جامعة الزقازيق إلى أنه طبقا للجدول الزمني لانتخابات اتحاد الطلاب للعام 2019/ 2020 بدأ فتح باب الترشح اعتبارا من يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 علي أن يغلق باب الترشيح في الساعة الخامسة مساء اليوم ، وإعلان الكشوف المبدئية غدا الأحد 3 نوفمبر بعد فحص أوراق المتقدمين وفقا لعدة معايير منها ؛ مدي تميز الطالب في الأنشطة الطلابية وخطة العمل المقترحة للجنة المترشح عليها ورؤيته في تطوير الأنشطة الطلابية .

وسيتم تلقي الطعون في 4 نوفمبر، وفي 5 نوفمبر يتم إعلان الكشوف النهائية، وتبدأ الدعاية الانتخابية في 6 نوفمبر، كما تبدأ انتخابات الجولة الأولى في تمام التاسعة صباحا يوم الأحد 10 نوفمبر، على أن تكون الإعادة 11 نوفمبر، و يتم انتخاب الأمناء ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 12 نوفمبر، و يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات في ١٣ نوفمبر، وينتهي ماراثون الانتخابات في 14 نوفمبر بانتخاب الأمناء ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.
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