بعد أن أوهمها بحبه لها.. سائق يعتدي جنسيا على طالبة بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابي، بالشرقية، حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على سائق، قام باستدراج طالبة عمرها 15 سنة وقام بالتعدي عليها جنسيا.



بدأت أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ههيا، يفيد بورود بلاغ يتهم "هاني. ع"، 40 سنة، سائق، مقيم حدائق القبة بمحافظة القاهرة، باستدراج "ن. ه"، 15 سنة، طالبة، مقيمة بدائرة مركز ههيا، من مسكنها بالشرقية، إلى مدينة الخانكة وقام بالتعدي عليها جنسيا، وتبين من تقرير الطب الشرعي، أن غشاء بكارة الطفلة سليم وأنها بكر.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات صحة الواقعة، وقيام السائق باستدراج الطفلة من مسكنها بعد أن أوهمها بحبه لها، خاصة أنه تربطه صلة نسب بأحد أقاربها وتعرف عليها.



تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23198 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة ههيا، وبالعرض على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، بتهمة خطف أنثى قاصر، وعاقبته المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات.