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منوعات

استعد.. تخفيضات هائلة من مايكروسوفت في Black Friday

السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:57 م
مايكروسوفت سرفيس
مايكروسوفت سرفيس
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قسم المنوعات
تبدأ فعاليات موسم التخفيضات المعروف بـ «بلاك فرايداي - Black Friday» طوال شهر نوفمبر كل عام حتى موعده وهو الجمعة الأخيرة من الشهر، والذي يشهد رواجًا كبيرًا، حيث يشارك فيه جميع المتاجر والشركات الكبيرة لعرض منتاجاتها بأسعار منخفضة عن أسعارها الأصلية.

وحسب ما ذكر موقع تك رادار التقني، فقد أعلنت شركة مايكروسوفت العالمية عن تخفيضات هائلة على أحدث إصداراتها الحاسوب اللوحي «تابلت سيرفس برو Tablet Surface pro 7»، و«سيرفس لابتوب3- 3 Surface laptop».

وكشف الموقع عن مميزات تلك الأجهزة، حيث يتمتع surface pro 7 بشاشة تعمل باللمس بقياس 12.3 بوصة وبكاميرا أمامية دقتها 5 ميجا بيكسل تدعم مكالمات الفيديو، بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل وغيرها من الامكانيات التي تجعله من أفضل الاصدارات.

ويأتي Surface Laptop 3 بألوان جديدة وتصميم من المعدن، وبشاشة 15 بوصة، بالإضافة دعم الشحن السريع للبطارية التي وفرته الشركة لمنتجها الأحدث على الاطلاق، وأوضح تك رادار التقني أن تلك العروض ستبدأ خلال 22 نوفمبر الحالي.
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