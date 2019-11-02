استعد.. تخفيضات هائلة من مايكروسوفت في Black Friday

تبدأ فعاليات موسم التخفيضات المعروف بـ «بلاك فرايداي - Black Friday» طوال شهر نوفمبر كل عام حتى موعده وهو الجمعة الأخيرة من الشهر، والذي يشهد رواجًا كبيرًا، حيث يشارك فيه جميع المتاجر والشركات الكبيرة لعرض منتاجاتها بأسعار منخفضة عن أسعارها الأصلية.





وحسب ما ذكر موقع تك رادار التقني، فقد أعلنت شركة مايكروسوفت العالمية عن تخفيضات هائلة على أحدث إصداراتها الحاسوب اللوحي «تابلت سيرفس برو Tablet Surface pro 7»، و«سيرفس لابتوب3- 3 Surface laptop».





وكشف الموقع عن مميزات تلك الأجهزة، حيث يتمتع surface pro 7 بشاشة تعمل باللمس بقياس 12.3 بوصة وبكاميرا أمامية دقتها 5 ميجا بيكسل تدعم مكالمات الفيديو، بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل وغيرها من الامكانيات التي تجعله من أفضل الاصدارات.



