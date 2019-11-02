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رياضة

مواعيد مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بالقاهرة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:03 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
يلتقي منتخب مصر الأوليمبي، نظيره المالي في افتتاح البطولة ومباريات المجموعة الأولى فى السابعة مساء يوم الجمعة المقبل، الثامن نوفمبر 2019 بإستاد القاهرة الدولى.. ويصطدم منتخب أسود الكاميرون مع نجوم غانا السوداء فى العاشرة مساء نفس اليوم على نفس الملعب ضمن مباريات المجموعة .

ويستهل منتخبا نسور نيجيريا وأفيال كوت ديفوار مباريات المجموعة الثانية فى الخامسة مساء السبت المقبل بإستاد السلام ويلتقى منتخبا أولاد جنوب أفريقيا و تماسيح زامبيا فى الثامنة مساء نفس اليوم على ذات الملعب .

ويواجه منتخب مصر فى الجولة الثانية غانا فى الـ 8 مساء الإثنين 11 نوفمبر 2019 بإستاد القاهرة ويسبقها لقاء الكاميرون ومالى فى الخامسة مساء.

ويلعب كوت ديفوار مع جنوب إفريقيا فى الخامسة مساء الثلاثاء 12 نوفمبر الجارى وزامبيا مع نيجيريا فى الثامنة مساء بإستاد السلام بالجولة الثانية قبل أن يختتم الفراعنة مباريات دور المجموعات بمواجهة الكاميرون فى الثامنة مساء الخميس الموافق 14 نوفمبر بإستاد القاهرة ويلعب فى نفس التوقيت مالى مع غانا بإستاد السلام.

وتختتم مباريات المجموعات بمباراتى نيجيريا مع جنوب إفريقيا بإستاد السلام وزامبيا مع كوت يفوار بإستاد القاهرة وتقام المبارتان فى الثامنة مساء يوم الجمعة 15 نوفمبر الجارى قبل أن يلتقى أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى فى الخامسة مساء الثلاثاء 19 نوفمبر باستاد السلام، وأول المجموعة الأولى مع ثانى المجموعة الثانية فى الثامنة مساء نفس اليوم بإستاد القاهرة.

ويلتقى الخاسر من لقاء أول المجموعة الأولى و ثانى المجموعة الثانية مع الخاسر فى مباراة أول المجموعة الثانية مع ثانى المجموعة الأولى فى الرابعة والنصف عصر الجمعة 22 نوفمبر بإستاد القاهرة لتحديد المنتخب الثالث الذى سيتأهل الى أوليمبياد طوكيو.

كما يلتقى الفائز من مباراة أول المجموعة الأولى وثانى المجموعة الثانية مع الفائز من مباراة أول المجموعة الثانية مع ثانى المجموعة الأولى فى الثامنة مساء نفس اليوم بنفس الملعب فى ختام مباريات البطولة حيث يتأهل المنتخبان مباشرة قبل تحديد بطل البطولة.
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