39 جثة هامدة.. تفاصيل جريمة قتل بشعة فى شاحنة مجهولة

عرضت فضائية "يورو نيوز" مقطع فيديو لتفاصيل إدانة فيتنام الاتجار بالبشر، وذلك غداة إعلان الشرطة البريطانية أن 39 شخصا عثر عليهم جثثا هامدة في شاحنة الأسبوع الماضي، هم فيتناميون على الأرجح، وهو الإعلان الذي جاء مخالفًا للاعتقاد الأولي أنهم صينيون.



وتكشفت المخاطر الهائلة لتلك الرحلات بعد العثور على جثث ثماني نساء و31 رجلا في شاحنة تبريد في إيسكس، شرق لندن، في 23 أكتوبر، وتم توقيف شخصين في مقاطعة ها تينه بوسط فيتنام أمس، الجمعة، بتهمة الاتجار بالبشر، فيما تبحث الشرطة البريطانية عن مشتبه بهم آخرين.



ويعمل المسئولون الآن على تحديد هويات الضحايا بعد جمع عينات من الحمض النووي الريبي (دي إن إيه) من عائلات في مقاطعتين ها تينه ونجي آن بوسط فيتنام وهزت الكارثة الرأي العام في بريطانيا وأغرقت عائلات في قرى فيتنامية نائية في الحزن.



وقالت فيتنام اليوم، السبت، إنها "تدين بشدة الاتجار بالبشر وتعتبر ذلك جريمة خطيرة"، وفق بيان للمتحدثة باسم وزارة الخارجية ثي ثو هانج ، ووصفت المتحدثة الحادثة "بالمأساة الإنسانية الخطيرة" وطلبت المساعدة في وقف هذه الظاهرة.



