بدء موسم زراعة القمح والشعير بسيناء.. توفير التقاوى والآلات الزراعية بنصف الثمن .. 25 ألف فدان قمح وشعير | صور

- المحافظة استفادت من مياه الأمطار والسيول وذلك بتغذية خزان المياه الجوفى

- نشر التعليمات على المزارعين لتجهيز أراضيهم للزراعة وحجز تقاوى القمح والشعير

- وجود فريق عمل من الحملة الميكانيكية من فنيين ومعدات وسيارات



أعلنت محافظة شمال سيناء التوسع في زراعات القمح والشعير علي مياه الأمطار عقب تعرض المحافظة للسيول اواخر شهر اكتوبر الماضي، من خلال زراعة 25 ألف فدان بالقمح والشعير فى مناطق وسط سيناء.



وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء إن المحافظة ستوفر التقاوى والآلات الزراعية بنصف الثمن لتشجيع المزارعين على التوسع فى الزراعات بمراكز المحافظة.



وأشار المحافظ إلي أن المحافظة استفادت من مياه الامطار والسيول وذلك بتغذية خزان المياه الجوفى ورى الزراعات القائمة الى جانب امكانية التوسع فى الزراعات الجديدة على كميات المياه، موجها بتوفير تقاوى القمح والشعير والميكنة الزراعية بنصف قيمتها بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتشجيع المواطنين على التوسع فى الزراعة على مياه الأمطار والسيول ، وخاصة زراعات القمح والشعير والمحاصيل الشتوية فى مناطق وسط سيناء.



وأعلن عن عودة الحياة الى طبيعتها فى كافة المجالات على مستوى المحافظة عقب انتهاء السيول من خلال ازالة الآثار السلبية للسيول والأمطار والاستفادة من المياه فى زيادة مساحات الأراضي الزراعية.



كما تم ازالة كافة الآثار السلبية للسيول والأمطار التى تعرضت لها المحافظة مؤخرا حيث لم ينتج عنها سوى بعض الآثار السلبية البسيطة الجارى معالجتها، وتقوم مجالس المدن بعمليات تصريف المياه وازالة العوائق الناتجة عن الأمطار وإعادة تمهيد الطرق لتيسير حركة المرور بالتنسيق مع الجهات المعنية من شركة المياه والصرف الصحى والمقاولين ومديرية الطرق الى جانب مراجعة كافة المنشآت والمرافق العامة للتأكد من سلامتها وجاهزيتها لأداء دورها.



وأكد أنه جار متابعة الأسواق للتأكد من استمرار اداء دورها وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة ، وتوافر احتياطٍ بكميات كافية من مختلف السلع الضرورية واحتياجات المواطنين، الى جانب مراجعة استعدادات المرافق الخدمية المختلفة من كهرباء ومياه ومدارس ومستشفيات ووحدات صحية واجتماعية ، واستمرار دورها فى خدمة المواطنين.



ومن جانبه أعلن المهندس عاطف عبيد مطر وكيل وزارة الزراعة فى المحافظة ، أنه تم نشر التعليمات على المزارعين لتجهيز أراضيهم للزراعة وحجز تقاوى القمح والشعير عن طريق الادارات الزراعية لتكون فى متناولهم فور البدء فى الزراعة على مياه الأمطار والسيول خاصة فى مناطق وسط سيناء.



وأشار إلى أنه يجري تحقيق الاستفادة القصوى من المياه المتوافرة فى زراعة أكبر مساحات ممكنة من الأراضي الصالحة للزراعة ، وتقديم الدعم الفنى للمزارعين وتوفير التقاوى للمواطنين للاستفادة من مياه الأمطار ووضع آلية لتوزيعها ، وتحديد مساحات ومناطق الزراعات ..وتم حصر وتحديد الأراضى المقرر زراعتها بالقمح والشعير بادارتى الحسنة ونخل، وأنه من المتوقع أن تزيد عن 25 ألف فدان فى وسط سيناء .



وأضاف معتز محمد طلعت طاهر رئيس مركز ومدينة الحسنة في وسط سيناء أنه تم التنبيه على رؤساء الوحدات الزراعية بالتنسيق مع رؤساء القرى بعمل كشوف بأسماء المزارعين لتوفير التقاوى ( قمح - شعير ) والكميات المطلوبة لتوفيرها فى أسرع وقت ممكن لزراعتها على المياه المتوافرة، علاوة على وجود فريق عمل من الحملة الميكانيكية من فنيين ومعدات وسيارات ولوادر تحت إشراف مدير الحملة، للمرور على الطرق والقرى التابعة للمركز والمدينة لإصلاحها من آثار السيول.