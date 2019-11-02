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أخبار العالم

صحفي إسرائيلي: صواريخ غزة كشفت نقطة ضعف تل أبيب

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:12 م
صواريخ غزة كشفت نقطة
صواريخ غزة كشفت نقطة ضعف تل ابيب
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سمر صالح
قال مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية في موقع "والاه" العبري، أمير بوخبوط، اليوم السبت، إن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة كشف عن نقطة ضعف إسرائيل.

وأوضح "بوخبوط" أنه "بينما ينشغل الجيش الإسرائيلي بالتحديات الكبيرة ويركز على أهداف بعيدة مثل إيران والعراق واليمن، تمكن قادة المنظمات في قطاع غزة من استغلال الاهتمام الموجه إلى مختلف الساحات إلى جانب الاضطراب السياسي في إسرائيل وعدم وجود رئيس وزراء ووزير دفاع متفرغ لمتابعة القضايا على مدار الساعة كل ذلك تم استغلاله من غزة لزيادة الضغط".

وأضاف "نحن نقترب من اللحظة التي سيطرح فيها سؤال في الكابينت ما إذا كان ينبغي تغيير سياسة استعادة الهدوء مع غزة".

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