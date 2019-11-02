اتحاد الكرة ينشر أرقام لاعبي المنتخب الأوليمبي قبل أمم أفريقيا

ويلتقي منتخب مصر الأوليمبي، نظيره المالي في افتتاح البطولة ومباريات المجموعة الأولى فى السابعة مساء يوم الجمعة المقبل، الثامن نوفمبر 2019 باستاد القاهرة الدولى.







ويصطدم منتخب أسود الكاميرون مع نجوم غانا السوداء فى العاشرة مساء نفس اليوم على نفس الملعب ضمن مباريات المجموعة.

نشر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة أرقام لاعبي منتخب مصر الأوليمبي في بطولة الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.وجاءت أرقام اللاعبين كالتالى:عمر رضوان 1عمر صلاح 16محمد صلاح 21أسامة جلال 4محمود مرعى 6محمود الجزار 3أحمد رمضان بيكهام 17محمد عبد السلام 5أحمد أبو الفتوح 20كريم العراقى 13أكرم توفيق 12غنام محمد 18عمار حمدى 2ناصر ماهر 8رمضان صبحى 10طاهر محمد طاهر 9إمام عاشور 15عبد الرحمن مجدى 19مصطفى محمد 11صلاح محسن 7احمد ياسر ريان 14ويستهل منتخبا نسور نيجيريا وأفيال كوت ديفوار مباريات المجموعة الثانية فى الخامسة مساء السبت المقبل باستاد السلام، ويلتقى منتخبا أولاد جنوب أفريقيا وتماسيح زامبيا فى الثامنة مساء نفس اليوم على ذات الملعب.ويواجه منتخب مصر فى الجولة الثانية غانا فى الـ 8 مساء الاثنين 11 نوفمبر 2019 باستاد القاهرة ويسبقها لقاء الكاميرون ومالى فى الخامسة مساء.ويلعب كوت ديفوار مع جنوب أفريقيا فى الخامسة مساء الثلاثاء 12 نوفمبر الجارى وزامبيا مع نيجيريا فى الثامنة مساء باستاد السلام بالجولة الثانية قبل أن يختتم الفراعنة مباريات دور المجموعات بمواجهة الكاميرون فى الثامنة مساء الخميس الموافق 14 نوفمبر باستاد القاهرة، ويلعب فى نفس التوقيت مالى مع غانا باستاد السلام.وتختتم مباريات المجموعات بمباراتى نيجيريا مع جنوب أفريقيا باستاد السلام وزامبيا مع كوت ديفوار باستاد القاهرة، وتقام المباراتان فى الثامنة مساء يوم الجمعة 15 نوفمبر الجارى، قبل أن يلتقى أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى فى الخامسة مساء الثلاثاء 19 نوفمبر باستاد السلام، وأول المجموعة الأولى مع ثانى المجموعة الثانية فى الثامنة مساء نفس اليوم باستاد القاهرة.ويلتقى الخاسر من لقاء أول المجموعة الأولى وثاني المجموعة الثانية مع الخاسر فى مباراة أول المجموعة الثانية مع ثانى المجموعة الأولى فى الرابعة والنصف عصر الجمعة 22 نوفمبر باستاد القاهرة لتحديد المنتخب الثالث الذى سيتأهل إلى أوليمبياد طوكيو.كما يلتقى الفائز من مباراة أول المجموعة الأولى وثاني المجموعة الثانية مع الفائز من مباراة أول المجموعة الثانية مع ثانى المجموعة الأولى فى الثامنة مساء نفس اليوم بنفس الملعب فى ختام مباريات البطولة، حيث يتأهل المنتخبان مباشرة قبل تحديد بطل البطولة.