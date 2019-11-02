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زاهي حواس: اليابان أقرضت مصر 700 مليون دولار لبناء المتحف الكبير ..فيديو

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:29 م
زاهي حواس
زاهي حواس
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عمرو ممدوح
قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن معرض "توت عنخ آمون" يلف في جولات حول العالم؛ لجلب الأموال للمتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن المتحف تكلف ميزانية كبيرة، وتم استلام مبلغ من اليابان دينًا بقيمة 700 مليون دولار.

وأضاف الدكتور زاهي حواس، أثناء لقاء تلفزيوني مع الإعلامية "رشا مجدي" علي فضائية "صدي البلد"، أن معرض توت عنخ أمون السابق في لوس أنجلوس حقق عائدات بقيمة 120 مليون دولار.

وأكد وزير الآثار الأسبق، أن مصر تحصل على مقابل مادي لعرض معرض توت عنخ أمون في دول العالم، مشيرا إلى أن معرض توت عنخ أمون الأخير في باريس، حقق عائدًا لمصر بقيمة 10 ملايين دولار.

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