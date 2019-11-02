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توك شو

صاحبة مشروع: مصر رائدة في تصدير الجلود للعالم ..فيديو

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:28 م
مصر رائدة في صناعة
مصر رائدة في صناعة الجلود في مصر
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قسم التوك شو
قالت جيهان التونسي، صاحبة مشروع لاستخدام الجلود الطبيعي، إن مصر كانت من الدول الرائدة المصدرة للجلود، ومن أيقونات الموضة العالمية.

وأكدت جيهان التونسي، أثناء حوارها في برنامج "8 الصبح"، الذي يذاع على قناة "dmc"، أنها أعادت أهمية استخدام الخامات المصرية الطبيعية من جلد وحرير وأقمشة كلها منتجات طبيعية ومصرية من الخامات التي تصدر للخارج لقيمتها الثمينة.

وأشارت جيهان التونسي، إلى أن جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كان له الفضل في دعمها وأيضًا إعطائها دورات تدريبية مكثفة لمدة 6 أشهر في مجال تصنيع الجلود مع مدربين ايطاليين.

وأضافت جيهان التونسي، أن جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لديه شقان في تمويل ودعم المشروعات، الأول عرض فكرة المشروع وأهميته ودراسة الجدوى الخاصة به، فيتم دعمه وتمويله، والشق الثاني هو مساعدة الشباب الذين يريدون أن يكونوا من رواد الأعمال، وذلك بإعطائهم دورات عن كيفية إقامة مشروع والتغلب على مخاوفهم والتركيز على مواهبهم والمجال الذي يمكن أن يخصصوا فيه.

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