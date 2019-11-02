Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم من تفوته الصلاة أثناء غسيل الكلى .. علي جمعة يجيب

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:51 م
رجل مصاب بمرض الكل
رجل مصاب بمرض الكل
Advertisements
محمود ضاحي
تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، سؤالاً من رجل مصاب بمرض الكلى ويقوم بعملية غسيل مما يؤدي إلى فوات صلاتي الظهر والعصر .. ماذا يفعل.

أجاب المفتي السابق في فيديو له عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: لو استطاع أن يجعل الغسيل في وقت يجمع بين الظهر والعصر تقديما والمغرب والعشاء تأخيرا يكون أفضل ، او يقضي ما فاته عن صلاته بعد انتهاء العملية أو الغسيل، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها.

وتلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى سؤالا: كيف تُقضى الصلوات الفائتة بسبب النوم أو النسيان؟ وهل أصليها أولًا ثم الصلاة الحاضرة أم العكس؟

وأجاب عبر الفيسبوك: "ينبغي عليك أن تُصلِّي الفائتة أولًا ثم تصلي الصلاة الحاضرة، ولا يجوز لك التأخير وقد شاع عند البعض أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه مع الفرض الموافق له من اليوم الثاني، فمثلًا لو أنه لم يصل الفجر يومًا فإنه لا يصليه إلا مع الفجر في اليوم الثاني، وهذا خطأ.

فقد ثبت عن النبي أنه قال: "إذا رقَدَ أحدُكم عن الصلاةِ أو غفَلَ عنها، فلْيُصلِّها إذا ذكَرَها"، والحديث يدل على أن الإنسان يصلي الفائتة أولا بمجرد أن يذكرها ثم يصلي الحاضرة بعد ذلك.











Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيفية الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة.. الإفتاء تجيب

هل يجوز جمع الصلوات الخمس في وقت واحد؟ الأزهر يجيب .. فيديو

كيف يصلى مريض الفشل الكلوي.. علي جمعة يجيب.. فيديو

حكم قضاء أكثر من صلاة في مكان واحد دون التحرك منه .. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

طريقة عمل كباب الحلة الأصلي بتاع زمان مع الشيف يسري

بعد انتهاء أزمته مع الأحمر.. هل يلعب كوليبالي مع النجم الساحلي أمام الأهلي

لن تتوقع.. سعر صادم لـ فستان إليسا فى باريس

أبرزها اسأل بيبو.. تركي آل الشيخ يوجه 12 رسالة نارية لـ أحمد عفيفي

فنانون في ورطة بسبب أبنائهم.. آخرهم أحمد الفيشاوي

عاجل.. 120 مصابا من متظاهري البصرة بسبب الغاز المسيل للدموع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيقه رئيس نادي المنيا .. محافظ بني سويف هيشجع مين في مباراة غدا؟

أكبر مشروع لحماية الآثار.. تفاصيل حماية الشواطئ حول قلعة قايتباي بالإسكندرية.. صور

كرنفالات وعروض مائية فى احتفالات عيد الأقصر القومي.. صور