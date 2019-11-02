حكم من تفوته الصلاة أثناء غسيل الكلى .. علي جمعة يجيب

تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، سؤالاً من رجل مصاب بمرض الكلى ويقوم بعملية غسيل مما يؤدي إلى فوات صلاتي الظهر والعصر .. ماذا يفعل.





أجاب المفتي السابق في فيديو له عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: لو استطاع أن يجعل الغسيل في وقت يجمع بين الظهر والعصر تقديما والمغرب والعشاء تأخيرا يكون أفضل ، او يقضي ما فاته عن صلاته بعد انتهاء العملية أو الغسيل، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها.





وتلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى سؤالا: كيف تُقضى الصلوات الفائتة بسبب النوم أو النسيان؟ وهل أصليها أولًا ثم الصلاة الحاضرة أم العكس؟





وأجاب عبر الفيسبوك: "ينبغي عليك أن تُصلِّي الفائتة أولًا ثم تصلي الصلاة الحاضرة، ولا يجوز لك التأخير وقد شاع عند البعض أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه مع الفرض الموافق له من اليوم الثاني، فمثلًا لو أنه لم يصل الفجر يومًا فإنه لا يصليه إلا مع الفجر في اليوم الثاني، وهذا خطأ.





فقد ثبت عن النبي أنه قال: "إذا رقَدَ أحدُكم عن الصلاةِ أو غفَلَ عنها، فلْيُصلِّها إذا ذكَرَها"، والحديث يدل على أن الإنسان يصلي الفائتة أولا بمجرد أن يذكرها ثم يصلي الحاضرة بعد ذلك.











































