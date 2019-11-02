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أخبار العالم

بعد تبادل القصف مع إسرائيل.. المبعوث الأممي لعملية السلام يزور غزة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:40 م
ميلادينوف يصل غزة
ميلادينوف يصل غزة فى هذا التوقيت
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سمر صالح
ذكرت قناة "كان" العبرية، اليوم السبت، أن مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادنيوف، سيصل قطاع غزة الاثنين القادم.

وأضافت القناة العبرية أن ميلادينوف سيزور قطاع غزة الاثنين القادم للقاء قيادات حركة حماس لبحث ملفات الانتخابات الفلسطينية وتفاهمات الهدوء والمشاريع الأممية في القطاع.

وأشارت إلى أن موعد زيارة مبعوث الأمم المتحدة تم تحديدها قبل التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة مساء أمس، ردا على إطلاق عدد من الصواريخ من القطاع صوب المستوطنات الإسرائيلية في الغلاف.

يذكر أن التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة اثنين آخرين بجراح مختلفة، جراء القصف الإسرائيلي.
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