حققت أول بطولة للإسكواش في الثامنة من عمرها.. أرقام لا تعرف المستحيل أمام نور الشربيني

للمرة الرابعة توجت المصرية نور الشربيني ببطولة مصر الدولية للإسكواش، على حساب مواطنتها المصرية رنيم الوليلي، لتصبح نور الشربيني اللاعبة الوحيدة التي تحصل على بطولة العالم 4 مرات.





فازت نور الشربيني المصنفة رقم 2 على العالم بالبطولة بعد الفوز بنتيجة 2 / 1 في بطولة العالم فردي سيدات التي استضافتها مصر في الفترة من 24 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر.





بطولات نور الشربيني





بدأت نور الشربيني مجدها في لعبة الإسكواش منذ سن صغيرة، فحققت بطولتها الأولى في نادي الجزيرة، في سن 8 سنوات، وهو الأمر الذي جعل الجميع يتنبأ لها بمستقبل باهر في عالم اللعبة.





لم تقف الشربيني عند ذلك في سن صغير، بل حققت العديد من الألقاب وفازت في عدد من البطولات الفردية لتحصل بعد ذلك لقب أحسن وأصغر لاعبة في بطولة السيدات وتم تكريمها من الاتحاد الدولي.





كانت نور الشربيني أول لاعبة على مستوى العالم تحقق بطولة إنجلترا المفتوحة للإسكواش وهي تحت 13 سنة، بعدما تغلبت على مواطنتها المصرية نوران جوهر وذلك عام 2009.





فازت نور الشربيني في عام 2009 ببطولة العالم للناشئين في الهند تحت سن 19 عامًا وحصدت لقب أصغر لاعبة في العالم تحصل على بطولة، كما أحرزت ببطولة إنجلترا المفتوحة للناشئين تحت سن 13 و15و19 لخمس مرات متتالية وحصلت علي لقب أحسن لاعبة شابة، وأصبحت نور الشربيني أصغر لاعبة عالميًا تدخل في قائمة أول 10 مراكز للتصنيف في لعبة الإسكواش علي مستوى العالم.





أغلى بطولة عالم





كانت نور الشربيني تواجه المصنفة الأولى عالميا الإنجليزية لورا مارسو في نهائي بطولة العالم في ماليزيا، وتأخرت في النتيجة بشوطين مقابل لا شيء وهو ما جعل البطولة قاب قوسين أو أدنى من الإنجليزية، حيث سلم بذلك الجميع لكن إصرار نور الشربيني كان من نوع آخر.



