Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

حققت أول بطولة للإسكواش في الثامنة من عمرها.. أرقام لا تعرف المستحيل أمام نور الشربيني

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:56 م
نور الشربيني
نور الشربيني
Advertisements
أحمد سالم
للمرة الرابعة توجت المصرية نور الشربيني ببطولة مصر الدولية للإسكواش، على حساب مواطنتها المصرية رنيم الوليلي، لتصبح نور الشربيني اللاعبة الوحيدة التي تحصل على بطولة العالم 4 مرات.

فازت نور الشربيني المصنفة رقم 2 على العالم بالبطولة بعد الفوز بنتيجة 2 / 1 في بطولة العالم فردي سيدات التي استضافتها مصر في الفترة من 24 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر.

بطولات نور الشربيني 

بدأت نور الشربيني مجدها في لعبة الإسكواش منذ سن صغيرة، فحققت بطولتها الأولى في نادي الجزيرة، في سن 8 سنوات، وهو الأمر الذي جعل الجميع يتنبأ لها بمستقبل باهر في عالم اللعبة.

لم تقف الشربيني عند ذلك في سن صغير، بل حققت العديد من الألقاب وفازت في عدد من البطولات الفردية لتحصل بعد ذلك لقب أحسن وأصغر لاعبة في بطولة السيدات وتم تكريمها من الاتحاد الدولي.

كانت نور الشربيني أول لاعبة على مستوى العالم تحقق بطولة إنجلترا المفتوحة للإسكواش وهي تحت 13 سنة، بعدما تغلبت على مواطنتها المصرية نوران جوهر وذلك عام 2009.

فازت نور الشربيني في عام 2009 ببطولة العالم للناشئين في الهند تحت سن 19 عامًا وحصدت لقب أصغر لاعبة في العالم تحصل على بطولة، كما أحرزت ببطولة إنجلترا المفتوحة للناشئين تحت سن 13 و15و19 لخمس مرات متتالية وحصلت علي لقب أحسن لاعبة شابة، وأصبحت نور الشربيني أصغر لاعبة عالميًا تدخل في قائمة أول 10 مراكز للتصنيف في لعبة الإسكواش علي مستوى العالم.

أغلى بطولة عالم 

كانت نور الشربيني تواجه المصنفة الأولى عالميا الإنجليزية لورا مارسو في نهائي بطولة العالم في ماليزيا، وتأخرت في النتيجة بشوطين مقابل لا شيء وهو ما جعل البطولة قاب قوسين أو أدنى من الإنجليزية، حيث سلم بذلك الجميع لكن إصرار نور الشربيني كان من نوع آخر.

تماسكت المصرية نور الشربيني واستجمعت قواها في تحد للجميع وعادت بالنتيجة لتقلب الطاولة على المصنفة الأولى عالميا وتحرز أغلى بطولة للعالم في لعبة الإسكواش عام 2012.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد فوزها ببطولة العالم.. 6 معلومات لا تفوتك عن أسطورة الاسكواش نور الشربيني

ترشيحاتنا

بعد صورتها مع طفلتها حياة.. شاهد| أكثر إطلالات كندة علوش جاذبية

حادث مأساوي.. مراهقة تفقد عينيها وساقيها أثناء مطاردة بوليسية

5 أمور تؤدي للفصل من العمل.. أبرز مواد قانون الخدمة المدنية قبل تعديله

لن يتم إيقافى.. كهربا يفجرها: عقوبة فسخ عقد الزمالك مالية فقط

مواعيد مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بالقاهرة

صدى البلد ينفرد بتفاصيل حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيقه رئيس نادي المنيا .. محافظ بني سويف هيشجع مين في مباراة غدا؟

أكبر مشروع لحماية الآثار.. تفاصيل حماية الشواطئ حول قلعة قايتباي بالإسكندرية.. صور

كرنفالات وعروض مائية فى احتفالات عيد الأقصر القومي.. صور