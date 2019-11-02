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محافظات

بشرى سارة للباعة الجائلين.. افتتاح سوق الأشراف الحضاري بالشرقية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:36 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لجهاز تطوير المناطق العشوائية، سوق الأشراف الحضاري بمدينة الزقازيق ، والمُقام على مساحة 290 م2 لاستيعاب 27 محلاً، و بتكلفة 4 ملايين و 163 ألف جنيه، وذلك لنقل الباعة الجائلين إليه بدلًا من استغلالهم منطقة أبو عميرة .

تفقد المحافظ، السوق الحضاري واستمع لآراء البائعين ، فيما تم إنجازه بالسوق من أعمال إنشاء بنية تحتية متكاملة من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وإضاءة ونظام للتهوية ولإطفاء الحرائق ، مشددًا على ضرورة الحفاظ على السوق باعتباره مصدر دخلهم وممارسة نشاطهم التجاري.

وأوضح محافظ الشرقية ، أن إنشاء سوق الأشراف الحضاري بمدينة الزقازيق يأتى ضمن خطة المحافظة في تطوير الأسواق العشوائية وغير الآمنة ، وذلك بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من تطوير(5) أسواق عشوائية بمركزي الزقازيق وفاقوس بتكلفة إجمالية ٣١ مليون و٦٩٨ ألف جنيه لتحفيز دور الأسواق في مجال تنمية التجارة الداخلية ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة.

وأكد المحافظ ، أن الهدف من تطوير الأسواق العشوائية إعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة وإقامة أسواق حضارية متنوعة الأنشطة لتحقيق التنافسية المطلوبة وعرض المنتجات بصورة تليق بالمواطن والمساهمة في تنمية الحرف والصناعات الصغيرة المرتبطة بها وتوفير فرص عمل للحد من ظاهرة البطالة وتحفيز دورها في تنمية التجارة الداخلية.

من جانبه أكد المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لجهاز تطوير المناطق العشوائية، أن خطة عمل الصندوق تهدف إلى حصر المناطق والأسواق العشوائية وتطويرها بوضع الخطط اللازمة لتخطيطها وتطويرها عمرانيًا وإمدادها بالمرافق الأساسية ليتفق الصندوق مع المحافظة على التعاون في مجالات تطوير المناطق والأسواق العشوائية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين ودفع عجلة التنمية والبناء .
بشرى سارة للباعة الجائلين.. افتتاح سوق الأشراف الحضاري بالشرقية
بشرى سارة للباعة الجائلين.. افتتاح سوق الأشراف الحضاري بالشرقية
بشرى سارة للباعة الجائلين.. افتتاح سوق الأشراف الحضاري بالشرقية
بشرى سارة للباعة الجائلين.. افتتاح سوق الأشراف الحضاري بالشرقية
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