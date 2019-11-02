Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حياة كريمة .. إعادة إعمار 30 منزلاً بقرى المنيا الأكثر احتياجاً.. صور

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:35 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
انتهت جمعية الأورمان اليوم من إعادة إعمار وتطوير 30 منزلاً بقرية الفلاح 2 مركز العدوة شمال المنيا ما بين هدم وإعادة بناء وتسقيف وتعريش ومحارة ودهان وسيراميك وتوصيل المياة والكهرباء والادوات الصحية والابواب والشبابيك ضمن مشروع الأورمان لإعادة تأهيل القري الأكثر احتياجًا. 

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن جمعية الأورمان بمحافظة المنيا سبق لها ونفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة وكذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

وأشاد شعبان بالتعاون الوثيق بين الأورمان ومحافظة المنيا بهدف تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بأنحاء المحافظة، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة . 

وأضاف "شعبان" أن الجمعية تخطط فى الفترة القادمة إلى مواصلة مشروعاتها التنموية فى القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والهيئات المختلفة وتنمية وتطوير الخدمات الخيرية التى تقدمها الجمعية لأبناء المحافظة غير القادرين.
حياة كريمة .. إعادة إعمار 30 منزلاً بقرى المنيا الأكثر احتياجاً.. صور
حياة كريمة .. إعادة إعمار 30 منزلاً بقرى المنيا الأكثر احتياجاً.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من أجل حياة كريمة.. الأورمان تقدم 4520 مشروعاً تنموياً بكفر الشيخ

الأورمان تمنح قروضا حسنة وتسلم أكشاكا ومواشي للأسر الأكثر احتياجا في أسوان.. صور

حياة كريمة.. إعمار 104 منازل بقرى الفيوم .. صور

حقق مشروعك.. مبادرة جديدة لتوفير فرص عمل في المنوفية

ترشيحاتنا

بشرى لأصحاب المعاشات.. بيان عاجل للحكومة بسبب تأخر صرف العلاوات الخمس

طعن طليقته وشقيقها 36 مرة.. ننشر صورة المتهم بارتكاب مذبحة المرج

أيهما أجمل؟ درة تخطف الأنظار بإطلالتين من dolce and gabbana

أنتم كالجثة في يد مغسلها.. أول دروس الإخوان لأتباعها.. شاهد

في عيد مولده.. خالد أبو النجا دافع عن الشذوذ وهاجم النظام

في عيد ميلاده.. نجلاء بدر: تمنيت حذف قبلتي مع خالد أبو النجا ولا أستطيع مشاهدتها.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيقه رئيس نادي المنيا .. محافظ بني سويف هيشجع مين في مباراة غدا؟

أكبر مشروع لحماية الآثار.. تفاصيل حماية الشواطئ حول قلعة قايتباي بالإسكندرية.. صور

كرنفالات وعروض مائية فى احتفالات عيد الأقصر القومي.. صور