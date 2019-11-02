حياة كريمة .. إعادة إعمار 30 منزلاً بقرى المنيا الأكثر احتياجاً.. صور

انتهت جمعية الأورمان اليوم من إعادة إعمار وتطوير 30 منزلاً بقرية الفلاح 2 مركز العدوة شمال المنيا ما بين هدم وإعادة بناء وتسقيف وتعريش ومحارة ودهان وسيراميك وتوصيل المياة والكهرباء والادوات الصحية والابواب والشبابيك ضمن مشروع الأورمان لإعادة تأهيل القري الأكثر احتياجًا.





وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن جمعية الأورمان بمحافظة المنيا سبق لها ونفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة وكذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى .





وأشاد شعبان بالتعاون الوثيق بين الأورمان ومحافظة المنيا بهدف تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بأنحاء المحافظة، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .



